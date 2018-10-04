Ученые доказали, что собаки ещe глупее, чем думают их хозяева

Собаки — это, бесспорно, верные и любящие животные, однако в одном их хозяева точно ошибаются. Исследователи обнаружили, что четвероногие друзья не такие умные, как мы о них думаем. Многими из их «уникальных» навыков обладают и другие животные, поэтому интеллектуальные способности собак ничем не лучше, чем и других, сообщает Metro.

Ученые из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Черч изучили более 300 статей, посвященных возможностям мозга животных. В исследованиях сравнивались когнитивные способности собак с другими домашними животными, хищниками и плотоядными животными.

Профессор Стивен Леа из Эксетерского университета заключил, что способности собак были переоценены. По его мнению, другие животные могут выполнять поставленные задачи так же хорошо, как и собаки. К примеру, многие учeные замечали, что собаки необычно хорошо справлялись с решением простых физических головоломок, временами превосходя обезьян. При этом они не обращали внимания на то, что с этими же тестами не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие родичи собак.