Ученые доказали, что собаки ещe глупее, чем думают их хозяева

Вот это новости! Исследователи опровергли миф о необыкновенном интеллекте собак по сравнению с другими животными.
Собаки — это, бесспорно, верные и любящие животные, однако в одном их хозяева точно ошибаются. Исследователи обнаружили, что четвероногие друзья не такие умные, как мы о них думаем. Многими из их «уникальных» навыков обладают и другие животные, поэтому интеллектуальные способности собак ничем не лучше, чем и других, сообщает Metro.
Ученые из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Черч изучили более 300 статей, посвященных возможностям мозга животных. В исследованиях сравнивались когнитивные способности собак с другими домашними животными, хищниками и плотоядными животными.
Профессор Стивен Леа из Эксетерского университета заключил, что способности собак были переоценены. По его мнению, другие животные могут выполнять поставленные задачи так же хорошо, как и собаки. К примеру, многие учeные замечали, что собаки необычно хорошо справлялись с решением простых физических головоломок, временами превосходя обезьян. При этом они не обращали внимания на то, что с этими же тестами не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие родичи собак.
«Мы никак не помогаем нашим питомцам, ожидая от них слишком многого. Собака всегда останется собакой, и мы должны понимать, что они могут делать и в чем они нуждаются, для того чтобы действительно хорошо обращаться с ними», - говорит Бритта Остхаус из Кентерберийского университета.