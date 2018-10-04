«Вобла сушeная!» Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в коротком платье, однако столкнулась с критикой подписчиков. Так, они раскритиковали знаменитость за слишком худые ноги.

Впрочем, у злопыхателей нашлись и противники. Так, фанаты Волочковой отмечали, что она не «сушёная», а стройная. По мнению фанатов, мини ей отлично идёт, а спорят с этим только злопыхатели.