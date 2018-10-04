«Вобла сушeная!» Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги ФОТО
4 октября 2018, 11:42
Известная балерина не раз выкладывала снимки в мини, где демонстрировала худые ноги. Но последнее фото вызвало опасения у фанатов.
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в коротком платье, однако столкнулась с критикой подписчиков. Так, они раскритиковали знаменитость за слишком худые ноги.
Впрочем, у злопыхателей нашлись и противники. Так, фанаты Волочковой отмечали, что она не «сушёная», а стройная. По мнению фанатов, мини ей отлично идёт, а спорят с этим только злопыхатели.