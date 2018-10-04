Чт, 4.10.2018
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  • «Вобла сушeная!» Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги

«Вобла сушeная!» Волочкову раскритиковали за слишком худые ноги ФОТО

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Известная балерина не раз выкладывала снимки в мини, где демонстрировала худые ноги. Но последнее фото вызвало опасения у фанатов.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в коротком платье, однако столкнулась с критикой подписчиков. Так, они раскритиковали знаменитость за слишком худые ноги.

Впрочем, у злопыхателей нашлись и противники. Так, фанаты Волочковой отмечали, что она не «сушёная», а стройная. По мнению фанатов, мини ей отлично идёт, а спорят с этим только злопыхатели. 

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