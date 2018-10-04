Кейт Хадсон родила третьего ребенка

В декабре прошлого года Кейт Хадсон подтвердила, что встречается с Дэнни Фудзикавой. Актриса и бизнесмен, которые до начала романа были знакомы 15 лет, долгое время не афишировали свои отношения. А позже звезда рассказывала, что никогда и подумать не могла о том, что влюбится в сводного брата своих лучших подруг, ведь он на семь лет ее младше.

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Хадсон считала, что это большая разница в возрасте. Весной этого года Кейт неожиданно пропала из соцсетей. Поклонники гадали, почему актриса крайне редко стала публиковать фото в Инстаграме. Оказалось, что Хадсон, которую мучил токсикоз, скрывала свою беременность. В апреле звезда поведала, что ждет девочку. Второго октября Кейт родила дочь, которую назвали Ронни Роуз.