Чт, 4.10.2018
Эксклюзивная галерея Limon.ee: сексуальные девушки в Мюнхене на празднике пива сводят с ума СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Кейт Хадсон родила третьего ребенка

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kate Hudson arrives at the 75th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Sunday, Jan. 7, 2018, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Кейт Хадсон в третий раз стала матерью. 39-летняя голливудская актриса родила девочку.

В декабре прошлого года Кейт Хадсон подтвердила, что встречается с Дэнни Фудзикавой. Актриса и бизнесмен, которые до начала романа были знакомы 15 лет, долгое время не афишировали свои отношения. А позже звезда рассказывала, что никогда и подумать не могла о том, что влюбится в сводного брата своих лучших подруг, ведь он на семь лет ее младше.

ФОТО: GCSHE / MEGA

Хадсон считала, что это большая разница в возрасте. Весной этого года Кейт неожиданно пропала из соцсетей. Поклонники гадали, почему актриса крайне редко стала публиковать фото в Инстаграме. Оказалось, что Хадсон, которую мучил токсикоз, скрывала свою беременность. В апреле звезда поведала, что ждет девочку. Второго октября Кейт родила дочь, которую назвали Ронни Роуз.

Однако Хадсон сообщила об этом фолловерам в Instagram лишь четвертого числа. Актриса добавила, что она и ее малышка чувствуют себя хорошо. Фанаты уже поздравляют Кейт с пополнением в семействе. Напомним, у Хадсон есть старшие сыновья: Райдер, которого она родила от бывшего мужа Криса Робинсона, и Бингем, появившийся на свет в отношениях с Мэттью Беллами.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ