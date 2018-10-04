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  • Фото: Ану Саагим перекрасилась и остригла свои длинные волосы?

Фото: Ану Саагим перекрасилась и остригла свои длинные волосы? Как вам новый образ?

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Ану Саагим

ФОТО: Madis Sinivee

Креативный директор Õhtuleht появилась на публике с новой прической. Обсуждать смену имиджа известной в Эстонии телеведущей и светской львицы стали не только у нас в стране, но и в соседней Финляндии, где Ану тоже успела стать знаменитой.

Долгие годы у Ану Саагим были длинные светлые волосы. И вот на открытии ShiShi в Таллинне 56-летняя знаменитость появилась с короткой стрижкой, пишет финский Iltalehti.fi. Изменилась не только длина волос, но и их цвет. Перед гостями вечеринки предстала платиновая блондинка. 

Чтобы подчеркнуть бронзовый загар, Ану Саагим пришла на светское мероприятие  в белоснежном костюме. Ану поделилась фотографиями с новой прической в своем Facebook, где моментально начались бурные обсуждения ее нового образа. Вот только по данным финской газеты, на вечеринке у Саагим был надет парик. Так это или нет — покажет лишь время. 

Ану Саагим (слева)

ФОТО: facebook.com

Напомним, что долгое время (1990 – 2016) Ану Саагим была в официальном браке с финским дизайнером, художником и бизнесменом Ристоматти Ратиа. В браке у них родился сын Робин.

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