Фото: Ану Саагим перекрасилась и остригла свои длинные волосы?

Долгие годы у Ану Саагим были длинные светлые волосы. И вот на открытии ShiShi в Таллинне 56-летняя знаменитость появилась с короткой стрижкой, пишет финский Iltalehti.fi. Изменилась не только длина волос, но и их цвет. Перед гостями вечеринки предстала платиновая блондинка.

Чтобы подчеркнуть бронзовый загар, Ану Саагим пришла на светское мероприятие в белоснежном костюме. Ану поделилась фотографиями с новой прической в своем Facebook, где моментально начались бурные обсуждения ее нового образа. Вот только по данным финской газеты, на вечеринке у Саагим был надет парик. Так это или нет — покажет лишь время.

Ану Саагим (слева) ФОТО: facebook.com