Чт, 4.10.2018
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  • Эксклюзивная галерея: гости вип-показа нового фильма «Человек на Луне» в Таллинне объедались пиццами

Эксклюзивная галерея: гости вип-показа нового фильма «Человек на Луне» в Таллинне объедались пиццами

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За неделю до официальной премьеры фильма «Человек на Луне» в кинотеатре Cinamon Kosmos в Таллинне прошел вип-показ этой картины. Гостей поили колой и кормили пиццами, среди первых зрителей фильма мы увидели организатора вечеринок Герта Лаасме, а также известных деятелей кино. 

В среду вечером десятки вип-гостей собрались в большом зале кинотеатра, чтобы вместе одними из первых посмотреть эту биографическую драму.

Коротко о фильме: 

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Как прошел премьерный вип-показ в Таллинне? Хотите знать? Смотрите галерею! 

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