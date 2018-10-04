Эксклюзивная галерея: гости вип-показа нового фильма «Человек на Луне» в Таллинне объедались пиццами

В среду вечером десятки вип-гостей собрались в большом зале кинотеатра, чтобы вместе одними из первых посмотреть эту биографическую драму.

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.