Эксклюзивная галерея: гости вип-показа нового фильма «Человек на Луне» в Таллинне объедались пиццами
4 октября 2018, 9:22
За неделю до официальной премьеры фильма «Человек на Луне» в кинотеатре Cinamon Kosmos в Таллинне прошел вип-показ этой картины. Гостей поили колой и кормили пиццами, среди первых зрителей фильма мы увидели организатора вечеринок Герта Лаасме, а также известных деятелей кино.
В среду вечером десятки вип-гостей собрались в большом зале кинотеатра, чтобы вместе одними из первых посмотреть эту биографическую драму.
Коротко о фильме:
Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.
Как прошел премьерный вип-показ в Таллинне? Хотите знать? Смотрите галерею!