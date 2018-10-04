Шикарная галерея: Ратушную площадь заполнили произведенные в Эстонии гоночные автомобили

Ровно век назад началась подготовка инженеров, которая и позволила создать через сорок лет первый эстонский автомобиль. За последующее сорокалетие на гоночные трассы была выпущена 1331 изготовленная на Таллиннском авторемонтном заводе машина. Завод до сих пор занимает по количеству произведенных гоночных автомобилей второе место в мире после английской фирмы «Лоутус». После приватизации и прекращения производства на заводе разработку и изготовление автомобилей продолжили в рамках проектного обучения преподаватели и студенты Таллиннского высшего технического училища. Команда Таллинна занимала места на пьедесталах почета среди победителей крупных соревнований в США, Канаде, Австрии, Венгрии, Чехии, Великобритании, Италии и так далее.