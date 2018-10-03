Настоять на своем! ТОП-5 рецептов домашних спиртных напитков

Настойка на яблоках

Пробовали настоящий французский сидр? Это вам не сидр - покрепче и посерьезнее будет. Но ароматом яблок напоминает то ли сидр, то ли кальвадос. В общем, попробуйте.

Ингредиенты: 15–20 крупных яблок (лучше крепких и сладких), 1 л воды, 0,5 л спирта, 1 стакан сахара, щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

1. Яблоки вымойте, нарежьте четвертинками, удалите семенные коробочки, сложите кусочки в трехлитровую банку.

2. Разведите спирт. Следует вливать спирт в воду, а не наоборот.

3. Добавьте к смеси щепотку лимонной кислоты и стакан сахара, помешайте, чтобы сахар растворился, оставьте на сутки.

4. Залейте яблоки в банке спиртовым раствором.

Уберите в темное место на 2–3 недели. Спустя указанное время процедите настой, разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике или подвале.

Калиново-лимонная настойка

Ка-а-алинка-мали-и-и-нка, ка-а-алинка моя... Нет, не так! Не малинка, а лимонка. Но знаете, на самом деле это неважно. Потому что напиток получается - просто песня!

Ингредиенты: 0,5 кг калины, 200 г сахарного песка, 1 стакан воды , 0,5 л водки,1 лимон.

Приготовление:

1. Калину измельчите в мясорубке или блендером до однородной кашицы.

2. Сахар разведите водой и вскипятите. Остудите. Смешайте калину и сироп.

3. Добавьте снятую теркой цедру лимона. Залейте водкой. Уберите в темное место на 2–3 недели.

Клюковка

Наверняка все пробовали и оценили вкус финской водки, настоенной на клюкве.

Так вот, знаете, что мы вам скажем? Домашняя настоечка получается не то что не хуже, а лучше! Гарантируем!

Ингредиенты: 1,5 л спирта, 1,5 л воды, 2 стакана клюквы, 2 стакана сахарного песка.

Приготовление:

1. Клюкву и сахар растолките толкушкой. Влейте спирт и воду. Перемешайте.

2. Оставьте на 2 недели в темном месте. Процедите. Можно употреблять.

Хреновуха

Ох и забористая получается настоечка на хрене. В меню некоторых ресторанов подобный напиток называется «Хренодер». Очень точное название.

Ингредиенты: 1 л водки (лучше спирта), 2–3 корня хрена, около 3 см корня имбиря, около 3 см корня сельдерея, 4–5 ч. л. меда.

Приготовление

1. Корешки очистите, нарежьте ломтиками, сложите в стерильную банку, залейте водкой или спиртом, уберите в темное место на неделю.

2. Слейте настой через марлю, разведите в жидкости 4–5 ч. л. меда, перелейте в красивый хрустальный графинчик (это по желанию, разумеется), охладите и можете таки уже пробовать.

Домашний виски

Ароматнейшая, доложим вам, получается штука.

Приятный коньячный цвет, сложный букет пряностей и трав... Осенним ненастным или морозным зимним днем - то, что доктор прописал.

Ингредиенты: 10–15 перегородок грецких орехов, 3–5 соцветий гвоздики, 1 палочка корицы, 3–5 веточек зверобоя, 3–5 веточек душицы , 1 л самогона (или водки).

Приготовление:

1. Сложите в стеклянную стерильную банку все ингредиенты, залейте самогоном или водкой, накройте крышкой и уберите в темное место примерно на месяц.