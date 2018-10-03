Полезные рекомендации людям, которые бросают курить

Опытный врач-онколог считает, что бросить курить будет гораздо легче, если осознать, что удовольствие приходит не от табака, а от контролирования своих желаний, пишет Menslife.com.
Все знают, что курение – вред. Тем не менее, многие поддаются табачной зависимости, от которой нелегко избавиться. Есть между курильщиками и не курильщиками промежуточная категория людей, которая, нередко с переменным успехом, борется с вредной привычкой. Таким людям всегда рады помочь представители медицины как терапией, так и полезными советами.
Люди, которые курят табак, становятся его рабами и потакают своим примитивным желаниям, которые плохо сказываются на здоровье.
Первые три дня воздержания от никотина самые сложные. В этот период курильщик может чувствовать раздражительность, нервозность, головную боль и общее недомогание.
Врач-онколог считает, что в первые дни отказа от сигарет нужно избегать контактов с курильщиками и не сидеть без дела. Можно уделить время хобби, прогуляться, заняться спортом, почитать книгу.
Еще один несложный, но полезный прием – почистить зубы больше раз, чем обычно. Свежее дыхание отвлечет от мыслей о сигаретах.
На седьмой день отказа от курения организм полностью очищается от компонентов сигарет. Восстанавливаются бронхи, легкие и ЖКТ. Наряду с такой реабилитацией курильщик может ощущать бессонницу, зуд на коже, его может одолеть кашель и расстройство желудка.
Преодолев зависимость, положительный результат не заставит себя долго ждать – улучшится функционирование сосудов, повысится обоняние, снизится раздражительность и тревожность. Однако врач предупреждает, что стрессовые ситуации могут стать причиной возврата к курению.
Поэтому, спокойствие и только спокойствие.
Встав на путь избавления от зависимости, главное, с него не сходить до самого конца. Помни, ты сильнее примитивных желаний, и у тебя все получится!