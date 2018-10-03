Полезные рекомендации людям, которые бросают курить

Все знают, что курение – вред. Тем не менее, многие поддаются табачной зависимости, от которой нелегко избавиться. Есть между курильщиками и не курильщиками промежуточная категория людей, которая, нередко с переменным успехом, борется с вредной привычкой. Таким людям всегда рады помочь представители медицины как терапией, так и полезными советами.

Люди, которые курят табак, становятся его рабами и потакают своим примитивным желаниям, которые плохо сказываются на здоровье.

Первые три дня воздержания от никотина самые сложные. В этот период курильщик может чувствовать раздражительность, нервозность, головную боль и общее недомогание.

Врач-онколог считает, что в первые дни отказа от сигарет нужно избегать контактов с курильщиками и не сидеть без дела. Можно уделить время хобби, прогуляться, заняться спортом, почитать книгу.

Еще один несложный, но полезный прием – почистить зубы больше раз, чем обычно. Свежее дыхание отвлечет от мыслей о сигаретах.

На седьмой день отказа от курения организм полностью очищается от компонентов сигарет. Восстанавливаются бронхи, легкие и ЖКТ. Наряду с такой реабилитацией курильщик может ощущать бессонницу, зуд на коже, его может одолеть кашель и расстройство желудка.

Преодолев зависимость, положительный результат не заставит себя долго ждать – улучшится функционирование сосудов, повысится обоняние, снизится раздражительность и тревожность. Однако врач предупреждает, что стрессовые ситуации могут стать причиной возврата к курению.

Поэтому, спокойствие и только спокойствие.