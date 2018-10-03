Он существует! Самая горячая эстонская модель Диана Хапрова рассекретила мужа (ФОТО)

То красотка Диана предстает перед публикой в эротичных купальниках, то дразнит элегантным мини. А вот то, что у модели с безупречной фигурой есть муж и двое детей, обычно не афишируется. Однако вчера Диана поделилась в своем Instagram фотосессией со своим мужем. Снимки были сделаны таллиннским фотографом Анастасией Росс.

«Ну вот я решила, наконец, опубликовать фото с ним (на фото мой муж, наш папа). Меня часто спрашивают, почему не выставляю фото личного характера? Все просто – это личное! Работа – другое дело, здесь все просто, понятно и беспристрастно», – написала Диана в социальных сетях.

Также Хапрова призналась, что ей нет дела до мнения многих, дескать, «вы не подходите друг другу». «Мы уже 10 лет вместе, у нас двое деток и прошли мы все тернии», – признается модель.