Ср, 3.10.2018
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  • Он существует! Самая горячая эстонская модель Диана Хапрова рассекретила мужа (ФОТО)

Он существует! Самая горячая эстонская модель Диана Хапрова рассекретила мужа (ФОТО)

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модель Диана Хапрова

ФОТО: Карл-Генрих Рохтаас

«Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова регулярно привлекает жителей Эстонии откровенными фотосессиями.

То красотка Диана предстает перед публикой в эротичных купальниках, то дразнит элегантным мини. А вот то, что у модели с безупречной фигурой есть муж и двое детей, обычно не афишируется. Однако вчера  Диана поделилась в своем Instagram фотосессией со своим мужем. Снимки были сделаны таллиннским фотографом Анастасией Росс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Ну вот я решила, наконец, опубликовать фото с ним (на фото мой муж, наш папа). Меня часто спрашивают, почему не выставляю фото личного характера? Все просто – это личное!  Работа – другое дело, здесь все просто, понятно и беспристрастно», – написала Диана в социальных сетях.

Также Хапрова призналась, что ей нет дела до мнения многих, дескать, «вы не подходите друг другу».  «Мы уже 10 лет вместе, у нас двое деток и прошли мы все тернии», – признается модель.

ФОТО: Промо

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