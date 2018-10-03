Как укрепить сердце: ТОП-10 мужских способов

Укрепить сердце - наука не сложная. Но именно она поможет дожить до ста, улучшить эрекцию, поправить здоровье, и еще кое-что, пишет Mport.ua.
Секс
Американские кардиологи говорят: “Секс раз в месяц (или реже) на 45 процентов увеличивает шансы заработать сердечно-сосудистые заболевания. Норма - хотя бы дважды каждую неделю“.
Орехи
Лари Сантора, директор Исследовательского Центра сердечно-сосудистой в Калифорнии, советует есть грецкие орехи. Продукт содержит альфа-линоленовые и омега-3-жирные кислоты, предотвращающие воспалительные процессы в организме.
Пульс
Хирург Пьер Теодор советует завтра утром сразу после сна померить свой пульс. Норма - 70 ударов в минуту. Если у тебя больше - иди к врачу.
Смог
Грязный воздух делает более толстыми стенки сонной артерии. Вашингтонские ученые считают, что это может привести к инфаркту. Совет: избегай пробежек или езды на велосипеде неподалеку проезжих частей. Особенно в час-пик.
Бобы
Ученые из американского журнала Internal Medicine уверены: 100 граммов черной фасоли снижает систолическое давление (верхнее число кровяного давления) на 4 единицы. А еще этот продукт - хороший стройматериал для мышц. Добавляй его в салаты, заправляй их перцем и ешь на здоровье.
Эспандер
Американский журнал Гипертония шокировал:
“Занятия с эспандером уже через 4 недели могут снизить кровяное давление на 10%. Они создают мышечный стресс, который укрепляет стенки сосудов.“
Норма - 4 сета по 2 минуты. Паузы между подходами - не более 60 секунд.
Яйца
Доказано, что яичный холестерин не имеет ничего общего с холестерином, откладывающимся на стенках твоих сосудов. Так что ешь этот продукт и помни: он богат белками и витаминами (Е, В12). Ежедневная норма - 4 штуки. Маловато? Активнее тренируйся, чтобы лишние калории не откладывались на теле.
Следи за результатом
Еще один способ укрепить сердце - бегать. Занимайся хотя бы дважды в неделю. При этом советуем следить не только за своими скоростью, темпом и временем, но и ЧСС. Если этот показатель постоянно высок и со временем не снижается, топай к доктору. Возможно, у тебя нелады с сердцем, или закупорены артерии.
Вдох
Исследователи из журнала Гипертония советуют: “Остановись и сделай максимально глубокий вдох. А потом еще один. И так подряд 30 секунд. За это время у тебя должно их получиться не больше 6“. По мнению ученых, это тоже снижает систолическое давление.
По мнению ученых, это тоже снижает систолическое давление.
Работа
Далеко не новость, что плохая работа сделает психом. А швейцарские ученые доказали, что она еще и до инфаркта доведет. Вывод - не ходи на такую работу. Но если от нее никуда не деться, трижды в неделю устраивай себе кардиотренировки. Это на 57% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.