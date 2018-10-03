Как укрепить сердце: ТОП-10 мужских способов

Секс

Американские кардиологи говорят: “Секс раз в месяц (или реже) на 45 процентов увеличивает шансы заработать сердечно-сосудистые заболевания. Норма - хотя бы дважды каждую неделю“.

Орехи

Лари Сантора, директор Исследовательского Центра сердечно-сосудистой в Калифорнии, советует есть грецкие орехи. Продукт содержит альфа-линоленовые и омега-3-жирные кислоты, предотвращающие воспалительные процессы в организме.

Пульс

Хирург Пьер Теодор советует завтра утром сразу после сна померить свой пульс. Норма - 70 ударов в минуту. Если у тебя больше - иди к врачу.

Смог

Грязный воздух делает более толстыми стенки сонной артерии. Вашингтонские ученые считают, что это может привести к инфаркту. Совет: избегай пробежек или езды на велосипеде неподалеку проезжих частей. Особенно в час-пик.

Бобы

Ученые из американского журнала Internal Medicine уверены: 100 граммов черной фасоли снижает систолическое давление (верхнее число кровяного давления) на 4 единицы. А еще этот продукт - хороший стройматериал для мышц. Добавляй его в салаты, заправляй их перцем и ешь на здоровье.

Эспандер

Американский журнал Гипертония шокировал:

“Занятия с эспандером уже через 4 недели могут снизить кровяное давление на 10%. Они создают мышечный стресс, который укрепляет стенки сосудов.“

Норма - 4 сета по 2 минуты. Паузы между подходами - не более 60 секунд.

Яйца

Доказано, что яичный холестерин не имеет ничего общего с холестерином, откладывающимся на стенках твоих сосудов. Так что ешь этот продукт и помни: он богат белками и витаминами (Е, В12). Ежедневная норма - 4 штуки. Маловато? Активнее тренируйся, чтобы лишние калории не откладывались на теле.

Следи за результатом

Еще один способ укрепить сердце - бегать. Занимайся хотя бы дважды в неделю. При этом советуем следить не только за своими скоростью, темпом и временем, но и ЧСС. Если этот показатель постоянно высок и со временем не снижается, топай к доктору. Возможно, у тебя нелады с сердцем, или закупорены артерии.

Вдох

Исследователи из журнала Гипертония советуют: “Остановись и сделай максимально глубокий вдох. А потом еще один. И так подряд 30 секунд. За это время у тебя должно их получиться не больше 6“. По мнению ученых, это тоже снижает систолическое давление.

По мнению ученых, это тоже снижает систолическое давление.

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