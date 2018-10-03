Ужас в прямом эфире: Малахов передал истекающую кровью любовницу Александра Серова врачам (ВИДЕО)

Дарья Друзьяк появилась в студии ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1" в белоснежном платье длиной до щиколотки. Она призналась, что страшно переживает из-за скандала, который поднялся после ее заявлений в адрес Александра Серова, а еще причина ее волнения в нежелательной беременности.

На шоу показали, как Друзьяк делает тест, который оказывается положительным. В студии появилась гинеколог Елена Сержантова, которая сообщила, что Дарья может ждать ребенка не от прославленного артиста: "Даша беременна. Она проходила обследование в нашем медицинском центре, и я хочу вкратце рассказать вам, как определяется беременность. Проводится осмотр, процедура ультразвукового исследования и забор крови для выявления так называемого гормона беременности, который называется ХГЧ. Даша прошла это обследование 18 сентября, и этот анализ показал, что беременность всего две недели".