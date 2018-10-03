Скорее читайте гороскоп на 3 октября: самыми счастливыми сегодня будут эти знаки Зодиака...

Дева

День не самый легкий и удачный, но у Дев есть шанс сделать его вполне благоприятным. Благодаря высокому жизненному тонусу и позитивному настрою вы с энтузиазмом беретесь за любое дело, легко преодолеваете преграды, добиваетесь поставленных целей. Есть шанс завоевать доверие и расположение людей, которые до последнего время занимали по отношению к вам нейтральную позицию.

Хороший день для дружеских и родственных контактов, романтических свиданий. Некоторые трудности ожидают тех, кто планирует отправиться в долгие поездки, но все преграды будут преодолены благодаря своевременному появлению давних, проверенных временем союзников.

Весы

День благоприятный в целом и чрезвычайно удачный для влюбленных и романтически настроенных Весов. Возможны интересные знакомства, стремительное развитие новых привязанностей; сложившиеся пары смогут преодолеть разногласия, положить конец упрекам и взаимному недовольству. Вероятно появление новых увлечений у тех, кто недавно пережил болезненный разрыв с партнером.

Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, примите приглашение на вечеринку, праздник или экскурсию. Единственное, чего звезды вам сегодня не рекомендуют – это чрезмерные физические нагрузки.

Скорпион

День благоприятный, влияние положительных тенденций сильно. Хорошо сложатся поездки, занятия спортом будут способствовать росту жизненного тонуса и достижению душевного равновесия. Юные представители знака смогут справиться с решением самых сложных задач, приобрести ценный опыт, однако их отношения с представителями старшего поколения едва ли будут безоблачными.

Влюбленным Скорпионам звезды советуют провести побольше времени со своей «половинкой», найти интересующее обоих дело – отдаление друг от друга может стать причиной подозрений, ревности. Не стоит обсуждать старые проблемы и совершенные в прошлом ошибки, лучше сосредоточиться на актуальных вопросах.

Стрелец

Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье: день связан с ухудшением самочувствия, обострением хронических заболеваний. Особенно внимательны должны быть представители знака, работающие с острыми инструментами или запланировавшие далекие поездки. В остальном же день вполне удачен, он подходит для общения, реализации личных планов, дружеских встреч.

Вы сможете наладить отношения в семье, примирить поссорившихся родственников, найти общий язык даже с теми, кто обычно отличается замкнутостью, скрытностью. Для романтических свиданий подходит вторая половина дня – в это время вы будете особенно очаровательны и неотразимы.

Козерог

Козерогов ожидает беспокойный и напряженный день. Многочисленные дела потребуют вашего внимания, придется вспомнить об обещаниях, данных членам семьи, домашних обязанностях. В целом вы настроены вполне оптимистично и позитивно, но приступы раздражения и гнева все же не исключены. Благодаря упорной и плодотворной работе вы сможете решить свои финансовые проблемы, удачной и результативной будет запланированная на этот день поездка.

День принесет влюбленным массу приятных эмоций, а одиноким Козерогам даст возможность внести в свою личную жизнь долгожданные перемены. Не все ваши решения будут одобрены и верно истолкованы старшими родственниками, однако сходить с выбранного пути не стоит.

Водолей

Водолеям звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных вечеринок – чем спокойнее пройдет этот день, тем лучше и увереннее вы будете себя чувствовать. Возможны неожиданные встречи с давними друзьями, а также новые знакомства; в целом это довольно удачный день для поиска союзников и начала отношений любого рода.

Доброжелательная и мирная атмосфера в семье вас наверняка порадует, взаимопонимание с близкими не будет нарушено, даже если вам не удастся прийти к единому мнению по какому-то вопросу. Можно заниматься творческой деятельностью и физическим трудом, а также спортом – подобное времяпровождение поднимет вам настроение.

Рыбы

Рыбы проведут этот день легко и приятно, если не станут ставить перед собой недостижимых целей, а от окружающих ожидать слишком многого. Кое-кто из ваших знакомых не сможет удержаться от критических замечаний, позволит себе весьма обидные высказывания – не принимайте их близко к сердцу и сохраняйте спокойствие. Те, кому вы по-настоящему дороги, будут настроены куда доброжелательнее.