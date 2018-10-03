Скорее читайте гороскоп на 3 октября: самыми счастливыми сегодня будут эти знаки Зодиака...

Один из тех благоприятных и удачных дней, которые, при разумном подходе, годятся для любого дела и начинания. Заманчивая перспектива открывается перед теми, кто готов применить новые методы и нарушить традиции, однако и у консерваторов едва ли появятся веские основания для жалоб на неблагосклонность звезд. Хорошему настроению способствуют спокойные неутомительные занятия – рукоделие, чтение, рисование, пишет Dvorec.ru.
Овен
Овны преисполнены душевных сил и благих намерений, а вот такта и рассудительности им сегодня явно не хватает. Именно в этом кроется причина разногласий с окружающими, многочисленных споров, выяснения отношений. Ситуация нормализуется, если вы прислушаетесь к мнению представителей старшего поколения, доверитесь их жизненному опыту.
Финансовая ситуация очень хороша, возможны крупные денежные поступления и дорогие подарки. Звезды советуют не отказываться от увеселительных поездок, участия в светских мероприятиях – позитивные эмоции пойдут вам на пользу.
Телец
Тельцы деятельны, изобретательны и энергичны – нет такой проблемы, которую сегодня не удалось бы решить представителям данного знака. День отлично подходит для обустройства жилища, начала ремонта, приобретения мебели и предметов интерьера. Финансовая картина благоприятна, жалеть о расходах вам не придется.
Равноправное сотрудничество – ключ у успеху в любой работе и комфортному общению. Вы сможете избежать разногласий с близкими, если не станете навязывать им свое мнение, будете терпеливы и хладнокровны. Нежелательны далекие поездки, свободное время звезды советуют проводить в привычной обстановке.
Близнецы
Близнецы восприимчивы и чувствительны, им не составляет труда раскрыть тайны окружающих, догадаться об истинных причинах поведения близких. Тем не менее, избежать неприятных сюрпризов не удастся – и самые значительные из них, увы, преподнесет любимый человек. Когда дело касается романтических отношений, вы склонны верить обещаниям и забывать о здравом смысле, хотя разумнее было бы сохранять хладнокровие и здоровый скептицизм.
Очень удачным будет день для Близнецов, планирующих увидеться с родственниками или устроить праздник для юных членов семьи. Возможно получение ценных подарков или заключение выгодной сделки. В поездки звезды советуют отправляться во второй половине дня.
Рак
Поступки Раков продиктованы в большей степени эмоциями, чем здравым смыслом, но это не мешает представителям данного знака добиваться желаемого и реализовывать свои смелые замыслы. Звезды советуют полагаться на проверенных союзников и надежных друзей, а от новых знакомых, обещающих золотые горы, держаться подальше. Особенно осторожны должны быть Раки, собирающиеся провести этот день в компании иностранцев.
В отношениях влюбленных начинается гармоничная, комфортная фаза, способствующая сближению, появлению общих планов и намерений. Острая интуиция поможет не попасть в ловушки иллюзий, отделить вымысел от реальности.
Лев
Львы страдают от значительного снижения жизненного тонуса, поэтому день для них будет довольно сложным. Важны поддержка членов семьи, готовность старших родственников прийти вам на помощь в трудную минуту. Не торопитесь принимать важные решения, в особенности – касающиеся личной жизни: за ошибки, совершенные сегодня, расплачиваться придется долго.
Для поездок день не подходит, к тому же вдали от дома вас могут ожидать значительные и не всегда оправданные расходы. Зато можно принимать гостей, навещать родственников и старых друзей; есть шанс помириться с человеком, который вам очень дорог.
Дева
День не самый легкий и удачный, но у Дев есть шанс сделать его вполне благоприятным. Благодаря высокому жизненному тонусу и позитивному настрою вы с энтузиазмом беретесь за любое дело, легко преодолеваете преграды, добиваетесь поставленных целей. Есть шанс завоевать доверие и расположение людей, которые до последнего время занимали по отношению к вам нейтральную позицию.
Хороший день для дружеских и родственных контактов, романтических свиданий. Некоторые трудности ожидают тех, кто планирует отправиться в долгие поездки, но все преграды будут преодолены благодаря своевременному появлению давних, проверенных временем союзников.
Весы
День благоприятный в целом и чрезвычайно удачный для влюбленных и романтически настроенных Весов. Возможны интересные знакомства, стремительное развитие новых привязанностей; сложившиеся пары смогут преодолеть разногласия, положить конец упрекам и взаимному недовольству. Вероятно появление новых увлечений у тех, кто недавно пережил болезненный разрыв с партнером.
Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, примите приглашение на вечеринку, праздник или экскурсию. Единственное, чего звезды вам сегодня не рекомендуют – это чрезмерные физические нагрузки.
Скорпион
День благоприятный, влияние положительных тенденций сильно. Хорошо сложатся поездки, занятия спортом будут способствовать росту жизненного тонуса и достижению душевного равновесия. Юные представители знака смогут справиться с решением самых сложных задач, приобрести ценный опыт, однако их отношения с представителями старшего поколения едва ли будут безоблачными.
Влюбленным Скорпионам звезды советуют провести побольше времени со своей «половинкой», найти интересующее обоих дело – отдаление друг от друга может стать причиной подозрений, ревности. Не стоит обсуждать старые проблемы и совершенные в прошлом ошибки, лучше сосредоточиться на актуальных вопросах.
Стрелец
Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье: день связан с ухудшением самочувствия, обострением хронических заболеваний. Особенно внимательны должны быть представители знака, работающие с острыми инструментами или запланировавшие далекие поездки. В остальном же день вполне удачен, он подходит для общения, реализации личных планов, дружеских встреч.
Вы сможете наладить отношения в семье, примирить поссорившихся родственников, найти общий язык даже с теми, кто обычно отличается замкнутостью, скрытностью. Для романтических свиданий подходит вторая половина дня – в это время вы будете особенно очаровательны и неотразимы.
Козерог
Козерогов ожидает беспокойный и напряженный день. Многочисленные дела потребуют вашего внимания, придется вспомнить об обещаниях, данных членам семьи, домашних обязанностях. В целом вы настроены вполне оптимистично и позитивно, но приступы раздражения и гнева все же не исключены. Благодаря упорной и плодотворной работе вы сможете решить свои финансовые проблемы, удачной и результативной будет запланированная на этот день поездка.
День принесет влюбленным массу приятных эмоций, а одиноким Козерогам даст возможность внести в свою личную жизнь долгожданные перемены. Не все ваши решения будут одобрены и верно истолкованы старшими родственниками, однако сходить с выбранного пути не стоит.
Водолей
Водолеям звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных заведений и многолюдных вечеринок – чем спокойнее пройдет этот день, тем лучше и увереннее вы будете себя чувствовать. Возможны неожиданные встречи с давними друзьями, а также новые знакомства; в целом это довольно удачный день для поиска союзников и начала отношений любого рода.
Доброжелательная и мирная атмосфера в семье вас наверняка порадует, взаимопонимание с близкими не будет нарушено, даже если вам не удастся прийти к единому мнению по какому-то вопросу. Можно заниматься творческой деятельностью и физическим трудом, а также спортом – подобное времяпровождение поднимет вам настроение.
Рыбы
Рыбы проведут этот день легко и приятно, если не станут ставить перед собой недостижимых целей, а от окружающих ожидать слишком многого. Кое-кто из ваших знакомых не сможет удержаться от критических замечаний, позволит себе весьма обидные высказывания – не принимайте их близко к сердцу и сохраняйте спокойствие. Те, кому вы по-настоящему дороги, будут настроены куда доброжелательнее.
Возможно решение давних проблем семейного и личного характера. Не всегда вас будут устраивать полученные ответы на вопросы, но сам факт появления долгожданной информации не может не радовать. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.