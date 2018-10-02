Названы основные причины измен разных знаков Зодиака

Овен: слабый партнер

Овны не любят изменять, но они полны энергии и нуждаются в партнере, который ни в чем не будет им уступать. Слабый и инертный партнер в один прекрасный день заставит их взглянуть в другую сторону. Если Овен случайно встретит яркого и интересного человека, он не сможет упустить возможность завести с ним роман, пишет

Телец: плохие отношения

Телец — это не только земной, но и фиксированный знак. Из этого следует, что для людей данного созвездия измена — нечто сверхъестественное. Неверность просто не в их природе. Но бывают отношения, в которых либо они, либо партнер не берут на себя достаточно обязательств. К такому общению Тельцы относятся легко и могут совершить измену.

Близнецы: обида

Близнецы известны своей дуалистической природой, но не все из них — изменщики. Они действительно любят общаться с разными людьми и интеллектуальную стимуляцию, но не станут изменять без причины — чаще всего она заключается в том, что партнер оскорбил их чувства. Близнецы не станут делиться истинной причиной измены, поскольку им больно вспоминать о ней.

Рак: отсутствующий партнер

Раки очень заботливы и они любят, когда к ним относятся так же. Для них действия говорят громче слов. Но если человек этого знака почувствует себя покинутым, он может найти тепло в чьих-то объятиях. Раки не ищут этого, но измена может случиться случайно. Впрочем, Рак никогда не станет изменять регулярно, и это просто невозможно, если партнер уделяет достаточно внимания.

Лев: недостаток внимания

Лев — фиксированный знак, поэтому для них естественна верность. Несмотря на то, что Львы предпочитают вести активную социальную жизнь и быть на виду, они не будут изменять своему партнеру потому, что нашли кого-то лучше. Однако Львы могут сделать это из-за недостатка внимания в отношениях. Эти люди нуждаются в пристальном внимании и комплиментах, чтобы быть счастливыми.

Дева: непоследовательность партнера

Когда отношения недостаточно хорошо спланированы, а партнер не отличается постоянностью и уверенностью, Девы сильно расстраиваются. Они не склонны к неверности, но иногда находят утешение в ком-то, кто очень дисциплинирован и стабилен.

Весы: непонимание

Весы — романтические натуры, которые известны своей нерешительностью и желанием угодить людям. Они любят взвешивать все варианты и только затем принимать решение. Когда все решения принимает партнер, Весы могут отдалиться и даже изменить. Они могут быть непостоянными и это непостоянство возникает из-за несправедливого отношения.

Скорпион: отсутствие глубокой связи