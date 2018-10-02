Названы основные причины измен разных знаков Зодиака

Любителям астрологии будет интересно узнать, что есть знаки зодиака, которые более склонны к измене, чем другие. Но несправедливо называть их изменщиками, потому что при определенных обстоятельствах любой знак зодиака может обмануть. Важно понять, в чем заключается причина, которая приведет к этому. Вот почему человек изменяет в зависимости от его знака Зодиака, пишет Cluber.com.ua.
Овен: слабый партнер
Овны не любят изменять, но они полны энергии и нуждаются в партнере, который ни в чем не будет им уступать. Слабый и инертный партнер в один прекрасный день заставит их взглянуть в другую сторону. Если Овен случайно встретит яркого и интересного человека, он не сможет упустить возможность завести с ним роман, пишет
Телец: плохие отношения
Телец — это не только земной, но и фиксированный знак. Из этого следует, что для людей данного созвездия измена — нечто сверхъестественное. Неверность просто не в их природе. Но бывают отношения, в которых либо они, либо партнер не берут на себя достаточно обязательств. К такому общению Тельцы относятся легко и могут совершить измену.
Близнецы: обида
Близнецы известны своей дуалистической природой, но не все из них — изменщики. Они действительно любят общаться с разными людьми и интеллектуальную стимуляцию, но не станут изменять без причины — чаще всего она заключается в том, что партнер оскорбил их чувства. Близнецы не станут делиться истинной причиной измены, поскольку им больно вспоминать о ней.
Рак: отсутствующий партнер
Раки очень заботливы и они любят, когда к ним относятся так же. Для них действия говорят громче слов. Но если человек этого знака почувствует себя покинутым, он может найти тепло в чьих-то объятиях. Раки не ищут этого, но измена может случиться случайно. Впрочем, Рак никогда не станет изменять регулярно, и это просто невозможно, если партнер уделяет достаточно внимания.
Лев: недостаток внимания
Лев — фиксированный знак, поэтому для них естественна верность. Несмотря на то, что Львы предпочитают вести активную социальную жизнь и быть на виду, они не будут изменять своему партнеру потому, что нашли кого-то лучше. Однако Львы могут сделать это из-за недостатка внимания в отношениях. Эти люди нуждаются в пристальном внимании и комплиментах, чтобы быть счастливыми.
Дева: непоследовательность партнера
Когда отношения недостаточно хорошо спланированы, а партнер не отличается постоянностью и уверенностью, Девы сильно расстраиваются. Они не склонны к неверности, но иногда находят утешение в ком-то, кто очень дисциплинирован и стабилен.
Весы: непонимание
Весы — романтические натуры, которые известны своей нерешительностью и желанием угодить людям. Они любят взвешивать все варианты и только затем принимать решение. Когда все решения принимает партнер, Весы могут отдалиться и даже изменить. Они могут быть непостоянными и это непостоянство возникает из-за несправедливого отношения.
Скорпион: отсутствие глубокой связи
Как и другие фиксированные знаки, Скорпионы предпочитают иметь только одного партнера. Они даже гордятся тем, что могут противостоять самым горячим искушениям. Но все же, если их отношения поверхностны, они могут изменить, находясь в поисках чего-то более глубокого.
Стрелец: из-за рутинных отношений и недостатка свободы
Стрелец — знак, который не может без свободы и приключений. Зависимый и предсказуемый партнер может им наскучить. Интересно, что часто Стрельцы не рассматривают свои похождения как измену. С их точки зрения отношения уже закончились, когда партнер начал ограничивать свободу. Это не означает, что Стрельцы не терпят обязательств, они просто нуждаются в партнере, который будет поддерживать их интерес.
Козерог: разные мнения о работе и деньгах
Козероги практичны, очень много работают и любят копить на будущее. Когда партнер не прикладывает никаких усилий для достижения целей, они начинают отдаляться. Люди этого знака не всегда изменяют в прямом смысле, но они начинают «быть женатыми» на работе или какой-то идее.
Водолей: потребность в новых ощущения
Водолей — фиксированный знак, поэтому им нравится стабильность, а значит им по душе оставаться с одним партнером. Желание изменить возникает у них из-за того, что им хочется чего-то нового и необычного. Тогда они могут быть на удивление безрассудными. Если партнер узнает о побочных отношениях, Водолей прекратит их, но впоследствии может завести новые.
Рыбы: побег от реальности отношений
Рыбы склонны убегать от проблем в вымышленный мир. Они редко изменяют физически, но могут создавать эмоциональную связь с кем-то, чтобы смягчить боль, когда в их отношениях не все гладко. Некоторые представители знака изменяют и по-настоящему, делая это, поскольку думают, что их обман никогда не будет раскрыт.