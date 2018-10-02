Мы тебя не отпустим: Гузеева рассказала о серьезной болезни матери

В личном блоге в Instagram артистка часто публикует посты о своей личной и профессиональной жизни, но в последние дни, как заметили пользователи соцсети, звезда перестала делать новые публикации. Неожиданно на страничке телесвахи появился снимок из больничной палаты. Как сообщила Гузеева, на фото запечатлены ее мама Альбина Андреевна и дочка. Родные знаменитости держатся за руки, лежа на соседних койках.