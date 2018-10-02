Мы тебя не отпустим: Гузеева рассказала о серьезной болезни матери

Поклонники Ларисы Гузеевой всерьез обеспокоены состоянием здоровья матери актрисы. Телеведущая дала понять, что ее родительница очень серьезно больна, пишет Eg.ru.
В личном блоге в Instagram артистка часто публикует посты о своей личной и профессиональной жизни, но в последние дни, как заметили пользователи соцсети, звезда перестала делать новые публикации. Неожиданно на страничке телесвахи появился снимок из больничной палаты. Как сообщила Гузеева, на фото запечатлены ее мама Альбина Андреевна и дочка. Родные знаменитости держатся за руки, лежа на соседних койках.
«Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!» — трогательно сообщила звезда телепередачи «Давай поженимся!».
Позже телезвезда удалила эту публикацию.
Поклонников поразили неожиданные слова. В комментариях множество пользователей пожелали 86-летней женщине поскорее поправиться и сохранять крепкое здоровье.
«Храни вашу маму Господь»; «Лариса, самые лучшие пожелания здоровья Вашей мамочке! Все будет хорошо, вот увидите!»; «Пусть наши мамы будут с нами долго-долго!»; «Скорейшего выздоровления маме», — пишут фанаты.