Вт, 2.10.2018
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  • И как только влезла: Белла Хадид надела на вечеринку платье с ужасающе тугим корсетом

И как только влезла: Белла Хадид надела на вечеринку платье с ужасающе тугим корсетом

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ФОТО: Vida Press

Белла Хадид снова блистала на вечеринке во Франции и появилась перед фотокамерами в очередном эффектном наряде, пишет TCH.

Сжатую корсетами грудь мы уже видели у Леди Гаги и Мадонны, и модель Белла Хадид тоже из числа тех, кто любит обратить на себя внимание.

Белла посетила гала-ужин Naked Heart France и пришла на мероприятие в ярком розовом платье от Jean Paul Gaultier.

ФОТО: Vida Press

Платье Беллы слегка помялось, но кто смотрит на подол, если сверху такая красота. Чтобы не отвлекать внимания от главного, Хадид не стала надевать никакого колье, лишь дополнила образ массивными серьгами, собранными в пучок волосами и легким вечерним макияжем.

ФОТО: Vida Press

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