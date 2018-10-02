Жаркие танцы на шпильках: пользователи Сети волнуются за глубоко беременную Регину Тодоренко (ВИДЕО)

Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Регины Тодоренко Смотреть галерею Слухи о том, что Регина Тодоренко встречается с Владом Топаловым и ждет от него первенца, появились в начале этого лета. В конце июля влюбленные подтвердили свой роман и сообщили поклонникам о том, что решили пожениться. Однако о своем интересном положении телеведущая долго не говорила. Когда уже невозможно было прятать округлившийся живот под объемной одеждой, Регина откровенно рассказала о своей беременности.

Тодоренко призналась, что скрывала от фанатов, что станет мамой, потому что хотела насладиться этим личным моментом. Пока телеведущая не собирается уходить в декрет. Регина продолжает активно работать и выступать. На днях Тодоренко опубликовала в Инстаграме видео со съемок выпуска шоу «Пятница с Региной». В ролике будущая мама танцует в облегающем платье и на шпильках. Фолловеры были шокированы тем, что знаменитость так активно двигается на каблуках. «Когда немножко забыла, что в положении», «Малыш не против таких плясок?», «Регина, берегите спину, будьте аккуратнее», «Полегче уже, ведь беременная, нельзя так скакать», — прокомментировали ролик взволнованные поклонники Тодоренко. Впрочем, среди пользователей Сети нашлись и те, кто отметил, что беременность — это не болезнь. По их мнению, Регина правильно делает, что живет активной жизнью, находясь в положении.