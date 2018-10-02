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  • Жаркие танцы на шпильках: пользователи Сети волнуются за глубоко беременную Регину Тодоренко (ВИДЕО)

Жаркие танцы на шпильках: пользователи Сети волнуются за глубоко беременную Регину Тодоренко (ВИДЕО)

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Ukrainian singer Regina Todorenko poses as she arrives on May 11, 2018 for the screening of the film "Ash is Purest White (Jiang hu er nv)" at the 71st edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France. / AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Несмотря на свое интересное положение, 28-летняя Регина Тодоренко продолжает активно работать. Фанаты телеведущей переживают за здоровье будущей мамы. 

Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Регины Тодоренко Смотреть галерею Слухи о том, что Регина Тодоренко встречается с Владом Топаловым и ждет от него первенца, появились в начале этого лета. В конце июля влюбленные подтвердили свой роман и сообщили поклонникам о том, что решили пожениться. Однако о своем интересном положении телеведущая долго не говорила. Когда уже невозможно было прятать округлившийся живот под объемной одеждой, Регина откровенно рассказала о своей беременности.

Тодоренко призналась, что скрывала от фанатов, что станет мамой, потому что хотела насладиться этим личным моментом. Пока телеведущая не собирается уходить в декрет. Регина продолжает активно работать и выступать. На днях Тодоренко опубликовала в Инстаграме видео со съемок выпуска шоу «Пятница с Региной». В ролике будущая мама танцует в облегающем платье и на шпильках. Фолловеры были шокированы тем, что знаменитость так активно двигается на каблуках. «Когда немножко забыла, что в положении», «Малыш не против таких плясок?», «Регина, берегите спину, будьте аккуратнее», «Полегче уже, ведь беременная, нельзя так скакать», — прокомментировали ролик взволнованные поклонники Тодоренко. Впрочем, среди пользователей Сети нашлись и те, кто отметил, что беременность — это не болезнь. По их мнению, Регина правильно делает, что живет активной жизнью, находясь в положении.  

Источник: http://www.woman.ru/health/Pregnancy/article/223272/

© Woman.ru

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