СМИ: Бузовой грозит шесть лет тюрьмы за обман блогеров

СМИ продолжают выяснять подробности громкого скандала, в котором оказалась замешана ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова. По словам юриста Екатерины Гордон, звезде грозит тюрьма за обман блогеров, передает TopNews.

Напомним, что ранее некоторые пользователи согласились стать спонсорами конкурса, прорекламированного Бузовой. По условиям акции, ее участникам в обмен на взносы пообещали подписчиков на их профили в Instagram, а главным призом розыгрыша стал роскошныйавтомобиль Mercedes Benz E-класса, который организаторы обещали купить и подарить одному из блогеров.

Потерпевшие заплатили Ольге Бузовой по 100 тысяч рублей, рассчитывая получить подписчиков и выиграть машину. Однако, по словам «инвесторов», на их страницы подписались боты. Также юзеры выразили сомнение в том, что автомобиль был подарен кому-то из них.

Как отметила представляющая интересы пострадавших Гордон, если будет доказано, что автомобиль так и не был разыгран, его не планировалось покупать, а конкурс был мошенничеством, то Ольге Бузовой, в зависимости от степени вины, грозит до шести лет лишения свободы по УК РФ, сообщает НCH.