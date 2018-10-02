У Скорпионов не будет поводов жаловаться на жизнь: гороскоп на 2 октября

День связан с проблемами в работе, разладом между давними деловыми партнерами. Самое время обзавестись новыми связями, найти людей, вместе с которыми вы сможете осуществить самые смелые свои замыслы. Очень удачный момент наступил для сотрудничества творческих личностей, реализации совместных проектов в области культуры, искусства и шоу-бизнеса. Рассчитывать на легкие заработки не приходится, однако в целом финансовая ситуация весьма благоприятна.
Семейные отношения вполне комфортны, день позволит достичь взаимопонимания представителям разных поколений, справиться с противоречиями, казавшимися непреодолимыми. В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций выражено менее ярко, однако у влюбленных есть все шансы провести этот день без потрясений и забот, пишет Дворец.
Овен
Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомление, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Зато в деловых отношениях проблем не возникнет. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация неблагоприятна, он незапланированных расходов лучше отказаться.
Хорошо пройдут поездки, в пути вас ждут приятные знакомства и интересные встречи. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, вероятно получение приятных известий от друзей или дальних родственников.
Телец
Очень благоприятный день для Тельцов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Финансовая картина благоприятна, можно делать покупки и инвестиции, в том числе и крупные. Будьте готовы оказать материальную помощь близким людям. Семейные проблемы будут решены благодаря своевременному объединению усилий родственников – убедите их прислушаться к своему мнению.
Удачный день с точки зрения романтических отношений, общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях, если вы стремитесь к серьезным отношениям.
Близнецы
Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Вероятно увеличение доходов, благодаря которому удастся решить некоторые проблемы, беспокоившие вас в последнее время. Наиболее амбициозные Близнецы могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей.
Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста. Впрочем, озвучивать свои подозрения не стоит, вы рискуете обидеть человека, которому действительно небезразличны. Вечер лучше провести дома, вам пойдет на пользу спокойный отдых.
Рак
Поддержка членов семьи поможет Ракам преодолеть мелкие неприятности, на которые этот день, к сожалению, щедр необыкновенно. Не будьте упрямы: уступки необходимы; в особенности это касается юных влюбленных, которые готовы тратить время на выяснение отношений, но скупятся на проявление нежных чувств. Нежелательна чрезмерная физическая активность в свободное время: возможны травмы.
Рабочие проблемы вы решите без труда, а ваши профессиональные качества наверняка будут замечены и высоко оценены руководством. Финансовая картина благоприятна, однако от рискованных сделок лучше отказаться.
Лев
Львы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. Этот день будет легким для тех, кто творчески относится к решению любых проблем, проявляет изобретательность даже в повседневных делах. Стоит уделить внимание отношениям в семье, провести побольше времени с родственниками. Возможно получение известий от знакомых, которые живут далеко.
В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть, поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий, сглаживать острые углы – это избавит вас от неприятных переживаний как сегодня, так и в ближайшем будущем.
Дева
Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей, брать на себя ответственность за решение важных для всех вопросов. Руководствуясь не только логикой, но и интуицией, вы сможете избежать многих серьезных ошибок, обойти расставленные недоброжелателями ловушки. В случае возникновения проблем старайтесь не обращаться к влиятельным покровителям: сегодня самостоятельность особенно важна.
Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими. Своевременное решение семейных проблем поможет избежать неприятностей в будущем; звезды обещают вам поддержку родственников.
Весы
Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Весов. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.
Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.
Скорпион
У Скорпионов не будет поводов жаловаться на жизнь: сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. Вы привлекаете людей, чья поддержка дорогого стоит, и без труда завоевываете предложение самых влиятельных особ. Не стоит придавать большого значения тем мелким препятствиям, которые все же возникнут у вас на пути – их преодоление покажется всего лишь увлекательной игрой.
В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания, близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения. Воспользуйтесь возможностью хорошо отдохнуть: вдалеке от суеты и спешки вас ждут приятные эмоции.
Стрелец
Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Вы действуете обдуманно и точно, с хладнокровием, которому можно позавидовать, но порой слишком мало внимания уделяете своим эмоциям, недооцениваете подсказки интуиции. Помните, что у вас, как и у окружающих людей, есть чувства, с которыми нужно считаться.
Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах; вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем, можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей. Скучать не придется, поскольку к любому занятию вы подходите творчески.
Козерог
Козероги не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Поэтому представителям данного знака стоит заниматься лишь делами, не требующими серьезных усилий и интеллектуального напряжения. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Финансовая ситуация неблагоприятна, денежные поступления будут меньше, чем вы ожидали.
Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства, искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений. Для проведения досуга выбирайте спокойные, уединенные места, где вероятность неприятных встреч минимальна.
Водолей
Можно добиться чудесного результата во многих делах, важные победы будут даваться вам легко. Вероятно улучшение финансового положения, решение имущественных проблем. Вы сможете гордиться своими достижениями, если сегодня сосредоточитесь на воплощении в жизнь своих самых смелых идей. Звезды обещают, что в бескорыстных помощниках и союзниках недостатка не будет.
В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, обсуждать разные аспекты своих отношений, но вскоре, ко всеобщей радости, воцарятся мир и согласие.
Рыбы
Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связей со старыми партнерами и поиска новых. Вы общительны, дружелюбны, легко располагаете к себе людей и производите чрезвычайно благоприятное впечатление на влиятельных особ – пользуйтесь этим, чтобы реализовать свои самые смелые планы. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика.
Атмосферу в семье не назовешь гармоничной: взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается. Однако Рыбы, не пренебрегающие своими обязанностями и не забывающие о данных обещаниях, могут не опасаться серьезных конфликтов и бурных ссор.