Врачи узнали возраст, когда у мужчин бывает настоящий кризис

Результаты многочисленных исследований собрал и систематизировал The Guardian. Наиболее одинокими мужчины чувствуют себя в 35 лет. Именно в этом возрасте у многих из них нет ни одного постоянного друга, свидетельствует опрос 1200 мужчин разного возраста в Великобритании, пишет Lifter.com.ua.

Возраст наибольшего удовлетворения жизнью для мужчин приходится на 38 лет. Но это еще зависит от того, женат человек или нет. Для женатых возраст наибольшего удовлетворения составляет 42 года. Для холостых - 27 лет.

По другим исследованиям, депрессии у мужчин учащаются в более позднем возрасте, чем у женщин. Пик депрессий среди мужчин приходится на 50 лет, у женщин же значительно раньше - в 40. Это показал один из самых масштабных опросов, проведенный в 2008 году, в котором приняли участие 2 млн человек!

Очень рано у женщин наступает и период наибольшей привлекательности у мужчин - в возрасте от 20 до 23 лет. В то же время пиковый возраст креативности - 25 лет.

Они опросили тысячи волонтеров в возрасте от 4 до 91 года по их способности придумывать случайные комбинации последовательности монет. По данным исследования, после 25 лет способность придумывать новые последовательности постепенно спадает.