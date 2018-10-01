Обнаружившая труп бывшего мужа певица Хлебникова попала в больницу

У певицы началась невротическая реакция на пережитый стресс. Дважды за ночь к ней приезжали медики скорой помощи, после чего Хлебникову отвезли в больницу. Врачи не пускают к ней родственников, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что Логинов в последнее время жил в квартире Хлебниковой, которую limпевице купил ее второй муж бизнесмен Михаил Майданич. В декабре 2017-го Логинов перенес инсульт, и ему потребовался уход. Он переехал к певице вместе со своей кошкой. По словам родственницы Хлебниковой, мужчина пребывал в затяжной депрессии, и ситуация ухудшилась после смерти его питомца.

«Антон буквально таял на глазах, был в подавленном настроении. А когда умерла его кошка, так он вообще стал сам не свой», — сказала родственница артистки.

Ранее в понедельник стало известно, что Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в двухуровневой квартире на улице Ратная в московском районе Северное Бутово. Сообщалось, что мужчина совершил суицид.