Так похожи! Вера Брежнева показала свою взрослую дочь

Вера Брежнева поделилась новым фото с дочерью Соней, восхитив поклонников их невероятным сходством.
Старшей дочери Веры Брежневой Соне сейчас 17 лет, и если раньше девочка часто публиковала свои фото в соцсетях, да и на странице Веры появлялась нередко, то сейчас она, похоже, против подобной публичности. Все реже в своем блоге артистка публикует фото с дочерью, поэтому когда она все же постит кадры с Соней, они сразу же собирают множество лайков. Новым фото с дочкой Вера Брежнева поделилась буквально на днях, и фанаты певицы в очередной раз восхитились их невероятным сходством, пишет Viva.
Так, в день своих именин (30 сентября День ангела отмечала и Вера, и София), знаменитость опубликовала нежный кадр с дочерью.
Моя надежда, моя любовь, моя София. Сегодня наши именины. И единственный день, когда София — мама Веры. Поздравляем всех девушек, у кого тоже сегодня праздник. Силы духа, силы веры, силы любви всем нам, — написала Вера под фото.