Так похожи! Вера Брежнева показала свою взрослую дочь

Старшей дочери Веры Брежневой Соне сейчас 17 лет, и если раньше девочка часто публиковала свои фото в соцсетях, да и на странице Веры появлялась нередко, то сейчас она, похоже, против подобной публичности. Все реже в своем блоге артистка публикует фото с дочерью, поэтому когда она все же постит кадры с Соней, они сразу же собирают множество лайков. Новым фото с дочкой Вера Брежнева поделилась буквально на днях, и фанаты певицы в очередной раз восхитились их невероятным сходством, пишет Viva.