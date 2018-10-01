Что у нее с волосами?! Поклонники шокированы новым фото Кайли Дженнер

Кайли Дженнер, вероятно, единственная знаменитость, которая удивительно часто меняет свой имидж. Едва ли не каждый день в сети мы видим новую прическу или новый цвет волос звезды Instagram, и оттенки раз за разом кардинально отличаются. Черный, белый, голубой, розовый цвет - сложно сказать, какой еще не была Кайли, однако практически всегда она выглядит роскошно. За исключением редких фото, одним из которых она поделилась на днях с поклонниками.