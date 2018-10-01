Пн, 1.10.2018
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  • Что у нее с волосами?! Поклонники шокированы новым фото Кайли Дженнер

Что у нее с волосами?! Поклонники шокированы новым фото Кайли Дженнер

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Kylie Jenner

ФОТО: Instagram / Instagram

Кайли Дженнер, вероятно, единственная знаменитость, которая удивительно часто меняет свой имидж. Едва ли не каждый день в сети мы видим новую прическу или новый цвет волос звезды Instagram, и оттенки раз за разом кардинально отличаются. Черный, белый, голубой, розовый цвет - сложно сказать, какой еще не была Кайли, однако практически всегда она выглядит роскошно. За исключением редких фото, одним из которых она поделилась на днях с поклонниками. 

На снимке, который появился в личном микроблоге звезды, она запечатлена крупным планом. Впрочем, как и ее волосы, которые выглядят неухоженными, грязными или не до конца окрашенными? Поклонники очень удивились столь неидеальному фото Кайли, и засыпали ее вопросами и нелестными комментариями. Что ж, возможно, Дженнер просто хотела показать, что и ее внешность несовершенна?

ФОТО: Vida Press

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