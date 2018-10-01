Светлана Лобода возвращается в Таллинн: розыгрыш билетов!

Светлана Лобода – одно из самых ярких явлений на современной поп-сцене, которое соответствует самым последним тенденциям мировой музыкальной индустрии. Лобода – бренд! Бренд качества, профессионализма, искренности и драйва! Концерты Светланы – это аншлаги! Аншлаги восхищенных поклонников, которые погружены полностью в мир Суперзвезды – красочный, со сногсшибательной хореографией, мегаваттами света, головокружительными трюками и 100% хитами!

За прошлый год Лобода стала обладательницей бесчисленного количества наград. Сама артистка – «Певица года» по мнению телеканалов «МУЗ-ТВ» и RU.TV и премии «Fashion people awards», а её сингл «Твои глаза» – лучшая песня и лучшее видео по версии радиостанций «Русское Радио», «Новое радио» и телеканалов RU.TV, МУЗ-ТВ и Musicbox.

В рамках своего двухчасового концертного шоу Лобода делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Вместе с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал.

Не упустите возможность купить билеты на концерт Светланы Лободы 23 апреля 2019 года в Tondiraba jäähall. Это уникальный шанс увидеть фантастическое «космическое шоу», в котором все детали продуманы до мелочей и делают впечатление от уникальных песен Светланы Лободы еще более ярким.