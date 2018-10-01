Из роковой брюнетки в платиновую блондинку! Поклонники не узнают Анджелину Джоли
1 октября 2018, 14:09
Анджелину Джоли по праву считают одной из самых красивых женщин в мире. Изящность, утонченные черты, пухлые губы и огромные глаза — ее ты точно безошибочно узнаешь, в каком бы образе она ни была, пишет Офигенно.
А уж менять внешность ради новой роли для нее точно не в новинку. Предлагаем тебе взглянуть на образы актрисы в различных популярных фильмах и узнать, как изменилась знаменитость ради роли в новом фильме «Come Away».
Последний образ особенно понравился поклонникам актрисы. Из роковой брюнетки в милую блондинку — пожалуй, самое интересное перевоплощение Анджелины Джоли. С нетерпением ждем новый фильм!