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  • Из роковой брюнетки в платиновую блондинку! Поклонники не узнают Анджелину Джоли

Из роковой брюнетки в платиновую блондинку! Поклонники не узнают Анджелину Джоли

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Angelina Jolie

ФОТО: Lumeimages / Lumeimages/Sipa USA/Scanpix

Анджелину Джоли по праву считают одной из самых красивых женщин в мире. Изящность, утонченные черты, пухлые губы и огромные глаза — ее ты точно безошибочно узнаешь, в каком бы образе она ни была, пишет Офигенно.

А уж менять внешность ради новой роли для нее точно не в новинку. Предлагаем тебе взглянуть на образы актрисы в различных популярных фильмах и узнать, как изменилась знаменитость ради роли в новом фильме «Come Away».

ФОТО: Vida Press

Последний образ особенно понравился поклонникам актрисы. Из роковой брюнетки в милую блондинку — пожалуй, самое интересное перевоплощение Анджелины Джоли. С нетерпением ждем новый фильм!

ФОТО: Vida Press

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