Внушительный живот Насти Каменских удивил поклонников

После распада дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских решила покорить новые вершины шоу-бизнеса. Под сценическим псевдонимом NK певица записала композицию Peligroso на испанском языке, которую с успехом исполнила на нескольких латиноамериканских телешоу, пишет Eg.ru.

Запись фрагмента одного из таких выступлений Насти разместил в Instagram сам Потап. Артист сообщил, что его коллеге удалось выучить иностранный язык всего за несколько месяцев.

Посмотревшие ролик поклонники обратили внимание, что фигура Каменских сильно изменилась. Девушка набрала не один килограмм и, как отметили фанаты, у нее заметно округлился животик. Конечно, многие решили, что популярная артистка ждет малыша.

«Мне одной кажется, что Настя беременная?», «Круто, но, по-моему, она беременна», «Как раз, наверное, на четвертом месяце», «Может, у нее еще и двое детей, а мы не в курсе?» – пишут комментаторы.