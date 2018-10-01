Пн, 1.10.2018
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Внушительный живот Насти Каменских удивил поклонников ВИДЕО!

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Заметно располневшую певицу заподозрили в беременности.

После распада дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских решила покорить новые вершины шоу-бизнеса. Под сценическим псевдонимом NK певица записала композицию Peligroso на испанском языке, которую с успехом исполнила на нескольких латиноамериканских телешоу, пишет Eg.ru.

Запись фрагмента одного из таких выступлений Насти разместил в Instagram сам Потап. Артист сообщил, что его коллеге удалось выучить иностранный язык всего за несколько месяцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Посмотревшие ролик поклонники обратили внимание, что фигура Каменских сильно изменилась. Девушка набрала не один килограмм и, как отметили фанаты, у нее заметно округлился животик. Конечно, многие решили, что популярная артистка ждет малыша.

«Мне одной кажется, что Настя беременная?», «Круто, но, по-моему, она беременна», «Как раз, наверное, на четвертом месяце», «Может, у нее еще и двое детей, а мы не в курсе?» – пишут комментаторы.

Певица пока не комментирует домыслы общественности, но недавно она заявила, что переживает один из лучших периодов жизни. Настя рассказала, что ждет «больших и очень приятных» перемен.

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