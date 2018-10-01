Памела Андерсон показала все прелести, надев на свидание откровенное платье

51-летняя звезда вышла из отеля Royal Monceau в компании французского футболиста Адиля Рами, пишет Лайф.
Памела Андерсон определённо знает, как влюбить в себя мужчину, даже если он младше почти на 20 лет. Папарацци засняли 51-летнюю звезду и 32-летнего футболиста Адиля Рами, которые, по всей видимости, собирались на свидание. Влюблённые, держась за руки, покидали отель в Париже после слухов об их расставании, сообщает The Sun.
Но всё внимание фотографов было приковано к Памеле, которая была одета в розовое платье с высоким разрезом и откровенным декольте. Звезда выгодно подчеркнула пышную грудь и ноги, которые оказались заметно подкаченными.
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Впрочем, совсем недавно ходили слухи, что пара рассталась из-за того, что Адиль перестал уделять внимание своим детям. Якобы спортсмен с головой ушёл в новые отношения и забыл про отцовские обязанности, поэтому Памела решила взять паузу.
К счастью, слухи оказались далеки от реальности. Пара встречается уже больше полугода, при этом ни Памелу, ни её возлюбленного не смущает большая разница в возрасте. Как-то в интервью Андерсон рассказала, что Адиль называет ее инопланетянкой, поскольку не верит, что ей уже за 50.