Памела Андерсон показала все прелести, надев на свидание откровенное платье

Памела Андерсон определённо знает, как влюбить в себя мужчину, даже если он младше почти на 20 лет. Папарацци засняли 51-летнюю звезду и 32-летнего футболиста Адиля Рами, которые, по всей видимости, собирались на свидание. Влюблённые, держась за руки, покидали отель в Париже после слухов об их расставании, сообщает The Sun.

Но всё внимание фотографов было приковано к Памеле, которая была одета в розовое платье с высоким разрезом и откровенным декольте. Звезда выгодно подчеркнула пышную грудь и ноги, которые оказались заметно подкаченными.

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Впрочем, совсем недавно ходили слухи, что пара рассталась из-за того, что Адиль перестал уделять внимание своим детям. Якобы спортсмен с головой ушёл в новые отношения и забыл про отцовские обязанности, поэтому Памела решила взять паузу.