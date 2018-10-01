«Это пиар или дурдом?»: снимок Ляйсан Утяшевой вогнал в ступор соцсети

«Все, что нужно для понедельника, греемся», - написала под своим очередным постом в Instagram бывшая спортсменка, а ныне светская дама Ляйсан Утяшева. Впрочем, эта подпись мало что объяснила десяткам тысяч подписчиков на микроблог звезды, которые начали рассматривать снимок.

На нем Ляйсан стоит на навороченной беговой дорожке, одетая в целом, как говорится, по-спортивному. А поверх футболки с плеч спадает нечто леопардовой расцветки.

Разгадыванием этого ребуса и озадачились пользователи соцсети. Кто-то предполагает, что на Ляйсан надета шуба или даже платье. Кто-то все-таки считает, что это халат.

Еще большее оживление вызвали кроссовки звезды, которые на снимке действительно кажутся просто огромными.

«Какой размер ноги у спортсменки?» - задаются вопросом в интернете. И тут же сами отвечают: «Минимум - 45-го».

Знающие толк в современной спортивной обуви объясняют, что это такая модель кроссовок: за счет острого угла и выделенной подошвы стопа визуально удлиняется.