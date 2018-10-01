«Прямо как девочка!»: соцсети в восторге от фото помолодевшей Пугачевой

Интернет-пользователи пришли в восторг от нового фото известной российской певицы Аллы Пугачевой со своей семьей. Как передает replyua.net, соответствующий снимок был опубликован на странице ее супруга Максима Галкина в Instagram. Фанаты уже отметили, что Пугачева помолодела и даже стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.