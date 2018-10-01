Пн, 1.10.2018
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  • «Прямо как девочка!»: соцсети в восторге от фото помолодевшей Пугачевой

«Прямо как девочка!»: соцсети в восторге от фото помолодевшей Пугачевой

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Интернет-пользователи пришли в восторг от нового фото известной российской певицы Аллы Пугачевой со своей семьей. Как передает replyua.net, соответствующий снимок был опубликован на странице ее супруга Максима Галкина в Instagram. Фанаты уже отметили, что Пугачева помолодела и даже стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

«Были на премьере замечательного мультипликационного фильма «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трёх инопланетян. Мне давно не приходилось слышать, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах», - подписал фото Галкин.

ФОТО: скриншот

«Алла ну прямо, как девочка. Счастья и здоровья Вам!», «Максим, Алла - красотка… она, случайно, не пьет вашу кровь?», «Мама Алла молодец - молодеет с каждым годом», - написали восторженные фанаты в сети. Ранее в интернете просочилась информация, что у примадонны российской эстрады может быть сразу трое внебрачных детей. 

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