Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на первый день октября

Дева

Девы успеют многое, однако день наверняка покажется им утомительным – жизненный тонус представителей данного знака снижен, сил и энергии у них маловато. В такой ситуации особенно важной становиться поддержка близких людей, и у вас есть все основания рассчитывать на нее. Будьте готовы к конструктивной критике, не оставляйте без внимания замечания давних друзей и старших родственников.

Улучшается состояние финансовых дел, возможно получение крупных сумм и дорогих подарков. Не разочаруют отношения с представителями противоположного пола: жаловаться на недостаток комплиментов и внимания у вас не будет.

Весы

У Весов есть шанс одержать важную победу на профессиональном поприще. Звезды советуют искать союзников среди старых знакомых, уже не раз доказывавших вам свою преданность. Кроме того, день благоприятен для развития международных связей, поиска иностранных партнеров или работы за рубежом. Денежные поступления, которых вы ожидаете, не запоздают.

В личных делах ситуация также весьма неплоха. Особенно благосклонны звезды к юным влюбленным и тем представителям знака, чьи романтические отношения только начинаются. Стабильные пары, впрочем, получат шанс решить многие проблемы, однако взаимные уступки сейчас совершенно необходимы.

Скорпион

Скорпионы действуют решительно и умно, однако в их окружении слишком много завистников и недоброжелателей, вынашивающих коварные замыслы. В таких условиях для успеха необходима осторожность; подвести вас сегодня может даже человек, на которого бы привыкли рассчитывать. День обещает успехи в творчестве, исследовательской деятельности, любой самостоятельно работе.

Хорошо складываются поездки. Хотя новые впечатления не будут сплошь положительными, вы обретете полезный опыт, многому научитесь. Для начала романтических отношений день едва ли подходит, но у сложившихся пар не возникнет поводов для ссор и разногласий.

Стрелец

Стрельцы добиваются успеха во всем, за что берутся, и смогут легко справиться с решением многих задач, которые раньше считали чрезвычайно сложными. Налаживаются отношения с коллегами и руководством, появляется шанс найти общий язык с высокопоставленными людьми. Удачный день для оформления документов, контактов с представителями государственных инстанций, решения юридических проблем.

В любви вам тоже везет: новые знакомства порадуют, близкий человек не разочарует. Лишь родители и дети могут заставить поволноваться, проявить непонимание и даже некоторую черствость. Однако оптимизм и открытость, свойственные вам, заразительны, поэтому влияние негативных тенденций вскоре рассеется, как дым.

Козерог

Очень хороший, удачный и легкий день. Успехи Козерогов значительны, представители данного знака могут рассчитывать на признание своих талантов и заслуг, получение высокой награды за проделанную работу. Можно браться за новые дела, даже если ранее начатые проекты пока не завершены: у вас будет возможность работать «на несколько фронтов», да и недостаток помощников вам не грозит.

Благоприятный день для влюбленных и всех, кто занят решением личных проблем. Сегодня вы сможете разобраться в собственных желаниях и лучше понять окружающих; от проблем, вызванных недостатком открытости, не останется и следа.

Водолей

Водолеям придется столкнуться с трудностями, но все они будут преодолены в рекордно короткие сроки. Не приходится рассчитывать на помощь единомышленников, но с недоброжелателями вы вполне сможете справиться самостоятельно, да и неразрешимые проблемы едва ли возникнут. Очень удачен день для учащихся и представителей творческих профессий, многие Водолеи обнаружат у себя новые таланты.

Напряженными будут отношения со старшими родственниками, не встретят одобрения ваши идеи, качающиеся поездок и проведения досуга. Крайне нежелательно делать что-то втайне от близких: когда секрет раскроется, вы будете чувствовать себя крайне дискомфортно.

Рыбы

Для работы день не самый подходящий – Рыбы не склонны проявлять энтузиазма и напористости, необходимых для решения накопившихся проблем, да и неблагоприятное стечение обстоятельств не исключено. В наименьшей степени влияние негативных тенденций отразится на тех, кто успел обзавестись союзниками и единомышленниками, готовыми протянуть руку помощи в трудную минуту.