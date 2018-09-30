Мужчина из Таллинна надел женское белье и опубликовал провокационные снимки в Facebook

На фото Арнольд позирует в своем сценическом репертуаре - на мужчине надето крошечное платье, белые колготки и туфли на каблуках. Дополняет образ небольшая диадема. «Будем рады всем на нашем празднике!» - гласит комментарий к фото. Помимо этого снимка Арнольд показал несколько фотографий, сделанных в процессе подготовки такого образа.

В Финляндии Арнольд работает артистом очень популярного травести-шоу. В представлении участвуют мужчины, которые переодеваются в женскую одежду и ведут шоу-программу.

Стоит отметить, что далеко не все дрэг-квин хотят стать женщинами, как это принято считать. Макияжем и поведением они не пытаются отказаться от своего биологического пола, а создают новый. Для многих такие выступления и макияж являются частью личности, а для кого-то просто интересным опытом или только работой.