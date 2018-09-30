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  • 23-летняя секс-бомба Кортни Стодден похвасталась загорелым телом

23-летняя секс-бомба Кортни Стодден похвасталась загорелым телом ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Скандально известная медийная звезда Кортни Стодден, кажется, живет только для того, чтобы привлекать к себе внимание.

ФОТО: Vida Press

Блондинка с пышными формами приняла участие в фотосесии в ярко-желтом бикини. Стоит отметить, что за последний год фигура Кортни довольно сильно изменилась.

ФОТО: Vida Press

Помимо того, что девушка слегка набрала в весе, над внешностью Кортни поработали хирурги и косметологи. И если грудь она сделала сразу же после достижения 18-летнего возраста, то за последние несколько месяцев список ее операций по изменению своего внешнего вида пополнился значительным увеличением губ. Изменилась и форма носа. Вот так Кортни выглядела на пике своей славы в 2013 году...

ФОТО: Russ Elliot/AdMedia/SIPA / Russ Elliot/AdMedia/SIPA

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