Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову

Сын певицы Наташи Королёвой — Архип отказался учиться в Соединенных Штатах Америки, чтобы поступить в российский университет. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По словам Королевой, ее сын – очень способный и "дружит" с языками. Наташа похвасталась, что по результатам ЕГЭ он легко мог бы поступить даже в МГУ.

У парня есть год на раздумья о том, в какой вуз и на какой факультет ему поступить. Сама певица предполагает, что сын выберет профессию, связанную с восточным направлением.

Архип не захотел оставаться в Америке для дальнейшей учебы. Скорее всего, он будет посещать курсы при НИУ ВШЭ или МГУ, передает teleprogramma.pro.