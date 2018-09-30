Овнам следует соблюдать осторожность! Гороскоп на 30 сентября

Лев

День обещает Львам романтические встречи, новые увлечения, знакомства с приятными людьми. Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, но и с профессиональной точки зрения ситуация складывается весьма благоприятная, нужно лишь воспользоваться теми возможностями, которые сегодня открываются перед нами.

В деловых контактах следует быть разборчивее: есть опасность связаться с ненадежным человеком или стать жертвой мошенника. Держитесь подальше от льстецов, а также от людей, которые в любой ситуации предпочитают говорить то, что вы хотите от них услышать.

Дева

Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты – достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.

Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга – эксперимент наверняка окажется удачным.

Весы

День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Весы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.

Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.

Скорпион

Хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Можно получить массу удовольствия от бесед с людьми, которых вы давно не видели, поделиться своими идеями с представителями творческой интеллигенции, обсудить деловые вопросы с влиятельными особами. Только члены семьи не слишком рады вашему обществу, а их критические замечания по-настоящему обидны.

Отдых должен быть спокойным: долгие поездки, физические нагрузки, затягивающиеся допоздна вечеринки сегодня совсем некстати. Хорошая книга, приятная классическая музыка, любимый фильм – это именно то, что вам нужно, чтобы вернуть себе хорошее настроение и забыть о тревогах и волнениях.

Стрелец