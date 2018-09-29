Сб, 29.09.2018
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Максим Галкин публично высмеял беременную Ксению Собчак

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ФОТО: Instagram

Ксения Собчак, объявившая о своей беременности, рассказала поклонникам о том, как меняется с годами ее характер. Рассуждения ведущей показались несуразными Максиму Галкину, пишут Dni.

Собчак заявила, что она уже та «чертовка», что была раньше. Теперь она якобы приближается к ангельскому образу.С этим категорически не согласился Максим Галкин. По мнению знаменитости, Собчак сдерживает себя ради репутации.

Более того, шоумен посоветовал коллеге не забывать о своей натуре. «Верь в себя! Ну, какой из тебя ангел?» – удивился он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Все это выглядело так, будто Галкин намерено пытался спровоцировать Собчак на конфликт, чтобы доказать ей обратное. Впрочем, Ксения Анатольевна отнеслась к выпаду с юмором, заявив, что «годы для скандальных подвигов уже не те».  

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