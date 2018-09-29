Максим Галкин публично высмеял беременную Ксению Собчак

Собчак заявила, что она уже та «чертовка», что была раньше. Теперь она якобы приближается к ангельскому образу.С этим категорически не согласился Максим Галкин. По мнению знаменитости, Собчак сдерживает себя ради репутации.

Более того, шоумен посоветовал коллеге не забывать о своей натуре. «Верь в себя! Ну, какой из тебя ангел?» – удивился он.