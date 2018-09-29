Сб, 29.09.2018
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Страшные кадры: убийство рэпера XXXtentacion попало на камеры видеонаблюдения

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Похороны рэпера XXXtentacion.

ФОТО: Jason Koerner / Scanpix

Расправа над музыкантом попала в объектив камер наблюдения.

В Сети появилось видео момента убийства рэпера XXXtentacion (Джасея Онфроя). Запись была сделана камерами видеонаблюдения.

По данным американских СМИ, рэпер скончался на месте. Преступники скрылись с места преступления, забрав из авто сумку Louis Vuitton. 

На ролике видно, что двое злоумышленников вломились в машину к исполнителю с оружием, а потом застрелили его. Обвиняемыми по делу об убийстве проходят четверо: Дедрик Д.Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.

Напомним, музыканта не стало 19 июня, он скончался по дороге в больницу. XXXTentacion успел при жизни записать два альбома: «17» и «?». Обе пластинки достигали первой строчки чартов Billboard. Первый посмертный альбом рэпера должен выйти в октябре. Спустя 10 дней после убийства был опубликован последний клип исполнителя.

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