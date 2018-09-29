Страшные кадры: убийство рэпера XXXtentacion попало на камеры видеонаблюдения

В Сети появилось видео момента убийства рэпера XXXtentacion (Джасея Онфроя). Запись была сделана камерами видеонаблюдения.

По данным американских СМИ, рэпер скончался на месте. Преступники скрылись с места преступления, забрав из авто сумку Louis Vuitton.

На ролике видно, что двое злоумышленников вломились в машину к исполнителю с оружием, а потом застрелили его. Обвиняемыми по делу об убийстве проходят четверо: Дедрик Д.Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.