Страшные кадры: убийство рэпера XXXtentacion попало на камеры видеонаблюдения

Расправа над музыкантом попала в объектив камер наблюдения.
В Сети появилось видео момента убийства рэпера XXXtentacion (Джасея Онфроя). Запись была сделана камерами видеонаблюдения.
По данным американских СМИ, рэпер скончался на месте. Преступники скрылись с места преступления, забрав из авто сумку Louis Vuitton.
На ролике видно, что двое злоумышленников вломились в машину к исполнителю с оружием, а потом застрелили его. Обвиняемыми по делу об убийстве проходят четверо: Дедрик Д.Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.
Напомним, музыканта не стало 19 июня, он скончался по дороге в больницу. XXXTentacion успел при жизни записать два альбома: «17» и «?». Обе пластинки достигали первой строчки чартов Billboard. Первый посмертный альбом рэпера должен выйти в октябре. Спустя 10 дней после убийства был опубликован последний клип исполнителя.