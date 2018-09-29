У королевы Елизаветы II есть искусственная рука

Королева Великобритании Елизавета II обладает специальным приспособлением, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью, пишет The Daily Mirror.
Как сообщает газета, история приспособления описывается в книге Queen of the World («Королева мира»). Устройство Елизавета II получила в качестве подарка от студентов из Австралии.
«Я не думаю, что она когда-либо использовала приспособление на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой», – пишет автор книги Роберт Хардмэн.
Устройство выглядит как перчатка, внутри которой содержится плотный материал. «Рука» держится на деревянном рычаге. После легкого прикосновения изделие начинает двигаться из стороны в сторону, что напоминает приветственный жест.