У королевы Елизаветы II есть искусственная рука

Как сообщает газета, история приспособления описывается в книге Queen of the World («Королева мира»). Устройство Елизавета II получила в качестве подарка от студентов из Австралии.

«Я не думаю, что она когда-либо использовала приспособление на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой», – пишет автор книги Роберт Хардмэн.