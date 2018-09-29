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У королевы Елизаветы II есть искусственная рука

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Kuninganna Elizabeth II ja ta mees, prints Philip

ФОТО: Caro / Frank Sorge / Caro / Frank Sorge/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II обладает специальным приспособлением, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью, пишет The Daily Mirror.

Как сообщает газета, история приспособления описывается в книге Queen of the World («Королева мира»). Устройство Елизавета II получила в качестве подарка от студентов из Австралии.

«Я не думаю, что она когда-либо использовала приспособление на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой», – пишет автор книги Роберт Хардмэн.

Устройство выглядит как перчатка, внутри которой содержится плотный материал. «Рука» держится на деревянном рычаге. После легкого прикосновения изделие начинает двигаться из стороны в сторону, что напоминает приветственный жест.

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