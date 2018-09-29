Эта суббота готовит сюрпризы: читайте гороскоп на 29 сентября

Овен

День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь Овны, готовые действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Ваши решения весьма необычны, но абсолютно верны, а творческий подход к выполнению повседневных обязанностей позволяет избежать скуки достичь поразительных результатов. Финансовое положение стабильно; инвестиции, сделанные в этот день, принесут неплохие доходы.

Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании. Любимый человек может ревновать – поторопитесь убедить его в том, что для этого нет оснований.

Телец

Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.

Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.

Близнецы

Близнецам следует позаботиться о своем здоровье: велика вероятность недомоганий и травм, возможно внезапное ухудшение самочувствия. Постарайтесь не испытывать организм на прочность, воздержитесь от кулинарных экспериментов и употребления спиртных напитков. Деловая активность весьма высока, однако вам следует помнить о том, что решать все проблемы самостоятельно нет необходимости – на недостаток помощников и единомышленников жаловаться не приходится.

Отношения в семье нестабильны: вы то преисполнены дружелюбия, то почти агрессивны, и близкие не могут этого не заметить. Обретению душевного равновесия способствуют спокойные творческие занятия, рукоделие, чтение.

Рак

Звезды на вашей стороне – можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей, все это не вызовет затруднений. Появляется возможность реализовать смелые профессиональные планы, воплотить в жизнь идеи, сулящие большую прибыль. Помощники наверняка найдутся, но именно вам предстоит руководить их действиями и брать на себя ответственность за происходящее.

Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов. Возможно и примирение после ссоры, но лишь в том случае, если вы действительно готовы признать и исправить свои ошибки.

Лев