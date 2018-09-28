Гламурную мамашку поймали на фотошопе ягодиц 4-летней дочки, и тут началось

Несмотря на то что редко какое фото сейчас выкладывают в соцсети без обработки, есть такие случаи, где фотошоп просто неуместен. Как, например, здесь, где мама попыталась сделать дочку "красивее", отфотошопив ягодицы. Так выглядел снимок в Instagram женщины, пишет Life.ru.

А так — в оригинале. Его выложила старшая дочка Кимберли.

ФОТО: Instagram/Life.ru

Это не ушло от глаз наблюдательных фанатов. Они сравнили снимки и обрушили волну критики на "креативную" маму. Пользователи решили, что это мерзко и неправильно, и что мать изначально прививает девочке неправильное представление о теле и красоте.

"Грустно видеть, что мать делает с ребёнком", - пишут комментаторы.