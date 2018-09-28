Гламурную мамашку поймали на фотошопе ягодиц 4-летней дочки, и тут началось

Американская кантри-певица и участница реалити шоу Кимберли Мари Золсиак поделилась в "Инстаграме" снимком своих 4-летних детишек. Сначала всё шло хорошо, но потом таким же снимком поделилась её старшая дочь, и пользователи заметили неладное. На первом фото у маленькой девочки оказались увеличены ягодицы.
Несмотря на то что редко какое фото сейчас выкладывают в соцсети без обработки, есть такие случаи, где фотошоп просто неуместен. Как, например, здесь, где мама попыталась сделать дочку "красивее", отфотошопив ягодицы. Так выглядел снимок в Instagram женщины, пишет Life.ru.
А так — в оригинале. Его выложила старшая дочка Кимберли.
Это не ушло от глаз наблюдательных фанатов. Они сравнили снимки и обрушили волну критики на "креативную" маму. Пользователи решили, что это мерзко и неправильно, и что мать изначально прививает девочке неправильное представление о теле и красоте.
"Грустно видеть, что мать делает с ребёнком", - пишут комментаторы.
"Абсолютно противно, что кто-то думает, что его дочь недостаточно хороша и её нужно фотошопить", - не унимаются другие.