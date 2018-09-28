Главный приз мотивирует! 100 человек претендуют на победу в конкурсе новых дизайнерских брендов CREATIVE NARVA

В числе зарегистрировавшихся жители Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Тарту и Таллинна, а также профессионалы из России и Латвии. Сформировать окончательный состав команд участники смогут на вводной сессии конкурса, которая состоится 5 октября в 14:00 в Старом доме директора Кренгольма в Нарве.

“Очень приятно, что интерес к конкурсу проявили как профессионалы, у которых уже есть опыт участия в неделях моды и сотрудничества с модными брендами, так и те, кто только делает первые шаги в области моды. Участие определённо будет полезным для всех”, - прокомментировала состав претендентов руководитель проекта Creative Narva Дарья Саар.

Основная задача конкурса - познакомить и создать условия для сотрудничества дизайнеров, стилистов, специалистов по моделированию и пошиву одежды, фотографов и видеографов из разных городов Эстонии и соседних стран. Помочь Нарве стать столицей текстиля, моды и креативной экономики. В рамках конкурса участники пройдут трехмесячный учебный курс, где они должны будут создать свою собственную коллекцию одежды. Победитель будет объявлен в январе 2019 года.

Программа семинаров и тренингов конкурса составлена специалистами международного уровня в области дизайна одежды, модной индустрии и развития креативной экономики. В их числе дизайнеры одежды и основатели одноименных модных домов Карл Кристиан Стейнберг, Юлле Похьянхеймо, лондонский стилист Петер Алуан, редактор американского журнала моды „Document Journal“ Элис Лефонс, руководитель Таллинского инкубатора креативной экономики Ану Лыхмус, руководитель творческого инкубатора в Нарве Яна Павленкова, бывший руководитель программы по развитию молодежной предприимчивости ENTRUM Дарья Саар.

Все семинары и менторские сессии будут проходить в Нарве. Выбор места не случаен.

“Мы будем рады, если благодаря конкурсу Нарва станет домом для творческих людей из других городов Эстонии и других стран”, прокомментировала запросы к потенциальным участникам руководитель творческого инкубатора OBJEKT в Нарве Яна Павленкова.

По словам автора учебной программы конкурса лондонского дизайнера Карла Кристина Стейнберга в Англии много примеров того, как бывшие промышленные города возрождаются благодаря креативной экономике и становятся центрами культуры и творческой индустрии, привлекая новых жителей, бизнес и туристов. “У Нарвы есть все, чтобы стать центром притяжения творческих людей из разных стран”, - сказал Стейнберг.

Более подробно с условиями проекта можно познакомиться и зарегистрироваться для участия в открытых семинарах на сайте www.creativenarva.com.