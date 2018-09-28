Стало известно, почему поссорились Ольга Бузова и Елена Темникова

Елена покупала песни, а Ольге их перепродавала в несколько раз дороже. Возможно, так Лена решила «окупить» свою помощь. Говорят, что Темникова записывала «дабл» в ранних песнях Бузовой. Это сложные ноты, которые Ольга не вытягивала. Их «пропевала» Лена, а потом умельцы сводили все это в песню Бузовой, пишет 7d.org.ua.