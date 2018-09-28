Пт, 28.09.2018
Горячая галерея: сотни голых купающихся отметили День осеннего равноденствия СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Стало известно, почему поссорились Ольга Бузова и Елена Темникова

Стало известно, почему поссорились Ольга Бузова и Елена Темникова

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Елена Темникова

ФОТО: SCANPIX

Когда Ольга Бузова и Елена Темникова перестали общаться, появилось много слухов. Теперь же инсайдеры утверждают, что Бузова узнала, как подруга наживалась на ней. 

Елена покупала песни, а Ольге их перепродавала в несколько раз дороже. Возможно, так Лена решила «окупить» свою помощь. Говорят, что Темникова записывала «дабл» в ранних песнях Бузовой. Это сложные ноты, которые Ольга не вытягивала. Их «пропевала» Лена, а потом умельцы сводили все это в песню Бузовой, пишет 7d.org.ua.

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ