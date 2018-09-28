Постаревшая Анастасия Волочкова шокировала нарядом стриптизерши на работе (ФОТО)
28 сентября 2018, 11:11
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова известна отсутствием вкуса. Ее очередной наряд разнесли в пух и прах. На новом фото Анастасия Волочкова предстала перед публикой в черном мини-платье и огромных ботфортах.
Наряд открыл взору длинные ноги балерины. Многие подписчики Волочковой заявили, что в этом образе она похожа на проститутку или стриптизершу. А многие заявили, что так Анастасия пытается молодиться, пишет 7d.org.ua.