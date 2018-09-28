Гороскоп на долгожданную пятницу: для Рыб этот день будет болезненным, но есть и везунчики

День обещает быть интересным и полным событий, однако особенно повезет тем, кто полагается на собственные силы, а не рассчитывает на удачу или особое покровительство звезд. Очень важно помнить, что, даже когда обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, поступки должны быть хорошо обдуманными, а принципы – непоколебимыми.
Романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, влюбленные могут рассчитывать на взаимопонимание и приятное общение. Тем, кто собирается провести время с членами семьи, стоит быть готовым к обсуждению не слишком приятных тем, пишет Dvorec.ru.
Овен
Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой Овны принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. Постарайтесь действовать осмотрительно, полагаясь не только на свою интуицию, но и на логику и здравый смысл. Удачные деловые решения позволят вам увеличить свои доходы или заключить выгодные сделки. День подходит для посещения конференций и семинаров.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах. Новые знакомства ожидают тех, кто принимает активное участие в общественной жизни.
Телец
Позитивные тенденции весьма сильны, и этим смогут воспользоваться те, кто не рассчитывает на легкие профессиональные успехи. Этот день позволит наиболее упорным и целеустремленным представителям знака одержать верх над конкурентами, остальные Тельцы смогут укрепить свои позиции, найти надежных союзников. Финансовые проблемы решатся быстро, если проявить немного изобретательности и не пытаться немедленно утолить все свои желания.
Время, проведенное в кругу близких людей, будет очень приятным; страдать от недостатка внимания вам определенно не придется. Атмосфера романтики и флирта воцаряется всюду, где вы появляетесь.
Близнецы
Близнецам стоит проявить снисходительность к близким. Это не самый подходящий день для того, чтобы воспитывать родственников или руководить поступками друзей. Ваши идеи действительно очень хороши, но пройдет некоторое время прежде, чем они будут оценены окружающими. Проявляйте инициативу, но не навязывайте своего мнения – это позволит добиться перемен к лучшему в романтических отношениях.
Можно заниматься привычной работой, доводить до конца ранее начатые проекты. За новые дела браться не стоит – пока вы не в состоянии правильно оценить возможности потенциальных союзников, а вот конкурентов склонны недооценивать. Хороший день для путешествий и изучения иностранных языков.
Рак
Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.
Для многих Раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.
Лев
Профессиональные перспективы сомнительны. Стоит проявить осторожность, чтобы не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. В вашем окружении есть люди, на которых можно положиться, однако возможности их ограничены, поэтому решать сложные проблемы придется самостоятельно. Не исключены финансовые трудности, некоторые представители знака вложат свои деньги в сомнительное предприятие.
Стоит откровенно поговорить с любимым человеком о том, что вас беспокоит: наступил благоприятный момент для обсуждения проблем. Нелегко будет сохранить спокойствие при общении с родственниками: упреков в ваш адрес прозвучит немало, и далеко не все будут обоснованными.
Дева
Удачный день для проведения важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или области деятельности. Девам представится возможность значительно увеличить свои доходы, укрепить финансовые позиции. Сделки и покупки обещают быть очень удачными. Некоторые профессиональные трудности все же не исключены, и в первую очередь они связаны с неадекватной реакцией коллег на ваши предложения и поступки.
Нежелательны поездки, вдали от дома могут произойти не самые приятные события. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и давайте советы лишь самым близким людям. Этот день обещает массу новых впечатлений влюбленным. Возможны романтические увлечения, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
Весы
Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу – она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.
Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
Скорпион
Особого внимания требуют дела семейные. Будьте заботливы и терпеливы с родственниками, спокойно принимайте критику, упреки и чрезмерную заботу: ссора, начавшаяся с пустяка, может затянуться надолго и наложить серьезный отпечаток на дальнейшее развитие отношений. Влюбленных ждут неприятные известия. Не принимайте важных решений сгоряча, постарайтесь обсудить все актуальные проблемы со своим избранником, и лишь после этого действуйте.
Работы будет много, но ни одно дело не останется незавершенным. Сегодня вам будет непросто найти помощников и единомышленников: ваши идеи слишком оригинальны, а начинания – смелы. Однако звезды на вашей стороне, и успех не заставит себя ждать.
Стрелец
Не исключено ухудшение самочувствия, да и хорошим настроением обычно неунывающие Стрельцы сегодня похвастаться никак не могут. Источником приятных эмоций может стать новое романтическое знакомство; свидание с любимым человеком не разочарует тех, кто уже нашел свою «половинку». Появляется возможность побаловать себя, осуществить давние планы, связанные с отдыхом и развлечениями.
Спокойно завершайте начатые дела, избегайте суеты и спешки. Нежелательно давать обещания, брать на себя ответственность за чужие поступки. Вы поступите разумно, если дадите окружающим возможность проявить инициативу, выступить с предложениями. Шансы на успех повысятся, если вы прислушаетесь к советам представителей старшего поколения.
Козерог
Этот день не принесет серьезных проблем и разочарований, однако и богатым на новые возможности его не назовешь. Не торопитесь проявлять инициативу; опрометчивые поступки могут иметь весьма неприятные последствия. Желательно действовать в соответствии с заранее составленным планом – велика вероятность, что импровизация окажется неудачной. День подходит для крупных покупок, заключения сделок, касающихся недвижимости.
Разногласия с родственниками могут возникнуть у тех, кто собирается вскоре совершить путешествие или поменять место жительства. Стоит отказаться от посещения шумных мероприятий: для активной светской жизни момент не самый благоприятный.
Водолей
День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов; придется призвать на помощь усердие и энтузиазм, чтобы преодолеть трудности. Единомышленники готовы прийти на помощь, однако именно от вас они ждут указаний и рекомендаций. Откажитесь от намеков и недомолвок, открыто заявляйте о своих желаниях.
Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными. В семье возможны недоразумения, вызванные разницей во взглядах на решение финансовых вопросов и проведение досуга. Компромисс будет найден, если вы не станете проявлять излишнего упрямства.
Рыбы
Будьте осторожны в поездках: велика вероятность неприятностей, травм, а также обострения хронических заболеваний, спровоцированного переутомлением в пути. В остальном же день обещает быть благоприятным и удачным. Особенно сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Звезды дают вам возможность навести порядок в уже существующих отношениях или начать новые – все зависит только от вашего желания.
Профессиональные успехи довольно скромны, однако ваши заслуги наверняка не останутся незамеченными. Можно назначать на этот день переговоры и важные деловые встречи, они несомненно увенчаются успехом. Вероятны значительные денежные поступления.