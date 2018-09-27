Грудь вразнос, а кости в пляс! Платье на голое тело изуродовало Беллу Хадид

В отличие от Ким Кардашьян, Белла Хадид не устраивает публичных истерик, когда СМИ публикуют фотографии, на которых ее тело представлено в неидеальном свете. Напротив, в интервью модель часто говорит о том, что абсолютно довольна своей фигурой. И, словно доказывая правдивость этих слов, Хадид часто выходит в свет в откровенных аутфитах.

26 сентября Белла появилась на вечеринке в Париже в оранжевом облегающем платье с воротником. Наряд модель надела на голое тело, но другого, признаемся, мы и не ждали. К самому платью, которое выбрала Хадид, у нас вопросов нет, но все же считаем, что на модели оно смотрелось крайне неудачно. Вещь подчеркнула торчащие кости таза Беллы и визуально сделала ее грудь асимметричной. Для сравнения, Кендалл Дженнер, надевшая платье Alexandre Vauthier похожего оттенка, смотрелась на фоне подруги в разы более выигрышно. Вы согласны?