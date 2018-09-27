Русский шансон возвращается на Певческое поле

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на таллиннском Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».
В этот день организаторы предлагают таллиннцам и гостям столицы послушать веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут настроение и отвлекут от серых будней.
Главные гости праздника:
Группа Рождество - Москва
Валерий Курас - Москва
Анатолий Полотно и Федя Карманов - Москва
А также более 10 других исполнителей этого популярного жанра из разных стран.
Поцелуй меня удача, а не можешь - обними! Вот девиз оптимистично настроенных главных исполнителей праздника, который ярко характеризует общий настрой гуляний. В этом могут убедиться все, кто придет на Певческое поле в этот летний вечер, чтобы сначала от души поесть, а потом душой отдохнуть. Больше информации ЗДЕСЬ!