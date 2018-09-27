Русский шансон возвращается на Певческое поле

В этот день организаторы предлагают таллиннцам и гостям столицы послушать веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут настроение и отвлекут от серых будней.

Поцелуй меня удача, а не можешь - обними! Вот девиз оптимистично настроенных главных исполнителей праздника, который ярко характеризует общий настрой гуляний. В этом могут убедиться все, кто придет на Певческое поле в этот летний вечер, чтобы сначала от души поесть, а потом душой отдохнуть. Больше информации ЗДЕСЬ!