Чт, 27.09.2018
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Доброе утро! Похудевшая Настя Каменских продемонстрировала обнаженную пятую точку

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских опубликовала новое фото. Она позирует на фоне пальм в Майами. 

Из одежды на ней только крошечное ярко-розовое бикини. Артистка стоит на несколько ступенек выше камеры, поэтому внушительные ягодицы сразу бросаются в глаза. Подписчики Насти заметили, что последнее время откровенные фотографии очень часто появляются на ее странице. Причем это произошло после того, как певица заметно похудела, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

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