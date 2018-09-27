Доброе утро! Похудевшая Настя Каменских продемонстрировала обнаженную пятую точку

Из одежды на ней только крошечное ярко-розовое бикини. Артистка стоит на несколько ступенек выше камеры, поэтому внушительные ягодицы сразу бросаются в глаза. Подписчики Насти заметили, что последнее время откровенные фотографии очень часто появляются на ее странице. Причем это произошло после того, как певица заметно похудела, пишет 7d.org.ua.