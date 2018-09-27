Гороскоп на 27 сентября: вот для каких знаков Зодиака этот день будет лучшим

Те, чьи интересы в данный период сосредоточены на работе и учебе, проведут день спокойнее – на перечисленные области негативные тенденции не оказывают никакого влияния. Можно поводить сложные расчеты, заниматься аналитической работой; легко усваивается новая информация.

Дева

Обдумывая новые перспективы и возможности, не забывайте и о своих повседневных обязанностях: невнимательность при их выполнении может привести к серьезным проблемам. Однообразная работа, не требующая ни творческого подхода, ни оригинальных решений, кажется невыносимо скучной, но выполнять ее все же придется. Во второй половине дня могут поступить весьма интересные предложения как делового, так и личного характера; вы наверняка порадуетесь вниманию, которое уделяют вам окружающие.

И приятным, и полезным окажется посещение светского мероприятия – можно познакомиться с интересными людьми, найти единомышленников, да и просто напомнить знакомым о том, насколько удивительной во всех отношениях личностью вы являетесь.

Весы

У Весов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности, будьте серьезны, старайтесь здраво оценивать последствия всех своих поступков. Весьма непроста финансовая ситуация, возможны значительные расходы. Существует также вероятность порчи имущества, поломок транспортных средств. Возможны проблемы в общении с представителями государственных организаций.

В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неблагоприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.

Скорпион

Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало настоять на своем. Зато те, кто готов к равноправным партнерским отношениям и не ждет от окружающих немедленного удовлетворения любого своего каприза, будут чувствовать себя вполне комфортно.

Творческие натуры обрадуются неожиданным идеям. В этот день вы можете делиться с окружающими любыми планами, а в разговорах – касаться самых важных вопросов; взаимопонимание будет достигнуто, даже если в последнее время поводом для спора становился любой пустяк.

Стрелец

Для тех, кто настроен на серьезные дела, день будет весьма сложным. Трудно правильно оценить открывающиеся перспективы; поступающие предложения кажутся заманчивыми, хотя на самом деле отнюдь не являются таковыми. В такой ситуации очень важно своевременно получить поддержку и помощь опытных коллег. Советы знающих людей окажутся поистине бесценными даже для тех, кто привык полагаться исключительно на собственное мнение.

В сфере личных привязанностей, напротив, дела обстоят наилучшим образом. Родственники найдут способ порадовать вас, да и любимый человек будет необыкновенно внимателен и заботлив. Не скрывайте своих чувств: признания будут встречены благосклонно, а искренность поможет наладить отношения.

Козерог

Воспользуйтесь благоприятной ситуацией, позволяющей одержать победу над недоброжелателями и приблизиться к достижению наиболее важных для вас целей. В этот день можно обсудить с друзьями или родственниками вопросы, касающиеся открытия собственного дела, или выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны. Однако тратить деньги легкомысленно не стоит – немного экономии вам не повредит.

Отношения с близкими очень хороши, вам удается достичь компромисса, прийти к соглашению по ряду важных вопросов. Правильная расстановка приоритетов позволит избежать проблем в сфере романтических привязанностей. Активный отдых и встречи с друзьями пойдут вам на пользу.

Водолей

Уровень деловой активности минимален, и не стоит рассчитывать на то, что в этот день вы будете проявлять чудеса трудового энтузиазма. Спокойно занимайтесь своими делами, воплощайте планы в жизнь – недоброжелатели не смогут вам помешать, а вот единомышленники наверняка помогут. Возможно появление влиятельных покровителей.

Не слишком благоприятна финансовая ситуация, члены семьи будут недовольны вашим отношением к деньгам. Можно сократить расходы на развлечения – вы ничего не потеряете, если откажетесь, например, от посещения увеселительных заведений. Хорошо пройдут романтические свидания, высока вероятность новых знакомств.

Рыбы

Позитивные тенденции сильны, и, хотя некоторые трудности все же не исключены, этот день наверняка будет для вас приятным. Складывается ситуация, позволяющая добиться перемен к лучшему или приступить к покорению какой-то важной для вас вершины. Порадует состояние финансовых дел, появится возможность увеличить свои доходы или правильно распорядиться ими.