Невероятно! Телеведущий Андрей Малахов победил в Эстонии

В сентябре были опубликованы рейтинги российских и эстонских телевизионных каналов в нашей стране за август 2018 года. И если год назад самым популярным русскоязычным телеканалом в Эстонии был Первый Балтийский Канал, то после ухода Андрея Малахова оттуда всё изменилось. В нашей стране лидирует «РТР Планета», чей рейтинг составляет 5,6 процентов от всей аудитории, он близок по популярности к эстонским телеканалам Kanal 2, TV3 и ETV и занимает в рейтинге четвертое место.

Рейтинг Первого Балтийского Канала за год опустился ниже 5 процентов. В августе 2018 он составил 4,6 процентов. В августе 2017 года канал смотрели почти 6 процентов телезрителей.

Мы предполагаем, что основным фактором падения рейтинга послужил уход Андрея Малахова на телеканал «Россия 1» («РТР Планета» в Эстонии), где популярный ведущий ведет ток-шоу «Прямой эфир».

Дмитрий Борисов, Пусть говорят ФОТО: Первый канал

Дмитрий Борисов, заменивший Малахова в шоу «Пусть говорят» на Первом канале, хоть и старается, но до Андрея ему не добраться. Об этом говорил и сам Малахов, по словам которого, Борисов за такое время должен был стать звездой телеэфира и востребованным ведущим по всей России, но этого не произошло.

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