Самые сексуальные: десять эротических клипов всех времен для поднятия настроения
26 сентября 2018, 18:18
Мы решили порадовать тебя очередной порцией эротики. Но на этот раз в ней примут участие не только модели...
10 место. Benny Benassi — “Satisfaction”
9 место. Christina Aguilera - Dirrty ft. Redman
8 место. Britney Spears - I'm A Slave 4 U
7 место. Eric Prydz - Call on me
6 место. D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)
5 место. The White Stripes - I Just Don't Know What To Do With Myself
4 место. Chris Isaak - Wicked Game
3 место. Duran Duran - Girls On Film
2 место. Robin Thicke - Blurred Lines
1 место и больше всего секса. Miley Cyrus - Wrecking Ball