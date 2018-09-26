Ср, 26.09.2018
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Самые сексуальные: десять эротических клипов всех времен для поднятия настроения

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Майли Сайрус

ФОТО: SIPA USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA /Scanpix

Мы решили порадовать тебя очередной порцией эротики. Но на этот раз в ней примут участие не только модели...

10 место. Benny Benassi — “Satisfaction”​

9 место. Christina Aguilera - Dirrty ft. Redman 

8 место. Britney Spears - I'm A Slave 4 U 

7 место. Eric Prydz - Call on me

6 место. D'Angelo - Untitled (How Does It Feel) 

5 место. The White Stripes - I Just Don't Know What To Do With Myself

4 место. Chris Isaak - Wicked Game

3 место. Duran Duran - Girls On Film

2 место. Robin Thicke - Blurred Lines 

1 место и больше всего секса. Miley Cyrus - Wrecking Ball 

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