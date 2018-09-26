Жених Виктории Бони оказался геем

Якобы она следует за своей новой любовью Джеффри Бейером, американским юристом. Но журналисты уже выяснили, что парень Вики уже занят, причем парнем. Он гей, а Вика только изображает страстную любовь с ним. Многие решили, что брак Виктории Бони и Аллена Джеффри Бейера будет фиктивным. Это необходимо Виктории для получения американского гражданства, пишет 7d.org.ua.