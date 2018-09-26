Мужчину, который в автобусе шлепнул женщину по ягодице, впервые отправили в тюрьму

Во Франции суд впервые приговорил к трем месяцам ареста мужчину согласно новому закону против публичных домогательств, сообщает Reuters.
Осужденного также оштрафовали за неприличные замечания по поводу телосложения женщины.
Пьяный мужчина сел в Париже в автобус в час пик, шлепнул 21-летнюю девушку по ягодице и сделал оскорбительный комментарий о ее груди. Водитель автобуса закрыл дверь и дождался прибытия полиции.
Судья приговорил мужчину к трем месяцам тюрьмы за акт прямой сексуальной агрессии и добавил штраф в размере 300 евро за высказывания. При этом закон предусматривает штрафы до 750 евро.
Суд и Министерство юстиции заявили, что штраф стал первым согласно новому законодательству, направленному против приставаний на улице.
Напомним, 2 августа Национальная ассамблея (парламент) Франции приняла закон, который запрещает домогательства и агрессивные сексуальные «подкаты» к людям на улицах.